Jimena (Jaén) mejora distintos espacios públicos a través del Plan Especial de Empleo Municipal de la Diputación

Visita a actuaciones en Jimena con cargo al Plan Especial de Empleo Municipal. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JIMENA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jimena (Jaén) está ejecutando distintas actuaciones para mejorar espacios públicos con cargo al Plan Especial de Empleo Municipal de la Diputación 2025-2026.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto al alcalde, Francisco Ruiz, ha visitado algunos de esos trabajos, enmarcados en una iniciativa que, "en los últimos años, ha permitido generar empleo en la localidad gracias a una inversión cercana a los 280.000 euros".

Entre las actuaciones que se realiza en este municipio de Sierra Mágina, se encuentran labores de limpieza y mantenimiento de espacios urbanos, de la red viaria y de edificios públicos, así como trabajos de reparación, rehabilitación, embellecimiento y conservación de plazas, jardines y otras zonas de uso público.

Este programa también contempla acciones de apoyo a la promoción turística, cultural y deportiva de esta población, según ha informado este miércoles en una nota el responsable del área de Infraestructuras Municipales de la Diputación.

Agea, además, ha señalado la necesidad de apoyar al mundo rural, a las personas que se dedican al campo y a los jornaleros y jornaleras, ya que la temporalidad que caracteriza a este sector hace necesaria la implicación de las administraciones públicas".

Asimismo, ha valorado el papel del Plan Especial de Empleo Municipal Jaén que la Administración provincial impulsa desde hace años. "Está contribuyendo de forma decisiva a ofrecer oportunidades laborales a los trabajadores y trabajadoras del campo, al tiempo que dinamiza la economía de nuestros municipios", ha destacado.

Finalmente, ha recordado que la Diputación ha puesto en marcha una nueva convocatoria de este plan para el periodo 2026-2027, dotado con un presupuesto superior a los tres millones de euros y con el que se prevé la generación de unos 3.200 contratos y cerca de 73.700 jornales.

El objetivo es favorecer la creación de empleo en los municipios de la provincia, contribuir a paliar la temporalidad laboral en el medio rural y dar respuesta a la reducción de peonadas derivada de la disminución de la actividad agraria registrada en los últimos meses.