Lahiguera mejora la calle Jacinto Benavente a travésdel Programa de Fomento de Empleo Agrario

Visita del diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea y la alcaldesa de Lahiguera, Inmaculada Morales, en su visita a las obras. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Lahiguera ha mejorado la calle Jacinto Benavente a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en cuya financiación colabora la Diputación Provincial de Jaén.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto a la alcaldesa de esta localidad, Inmaculada Morales, esta actuación que ha permitido la sustitución tanto de los acerados como de la calzada de esta vía, así como la renovación de las redes de abastecimiento y la instalación de señalización horizontal, según ha informado diputación en una nota de prensa.

Esta intervención es "un claro ejemplo de cómo Lahiguera está mejorando sus infraestructuras", ha apuntado Agea para destacar la "importante inversión" que se ha realizado en esta vía, "que ha tenido un presupuesto muy considerable de 400.000 euros, de los que la Diputación aporta para la financiación de los materiales más de 31.000 euros y que cuenta con una financiación muy importante del Gobierno de España para la mano de obra, un programa con el que se consigue que los municipios pequeños vayan mejorando sus calles, sus acerados, sus redes de agua y alcantarillado, entre otras muchas intervenciones".

En este sentido, el diputado de Infraestructuras Municipales remarca la relevancia del PFEA "que consiguió en los años 80 desarrollar la infraestructura básica de nuestros pueblos y que hoy sigue persiguiendo y permitiendo tener pequeños municipios modernos y que cuenten con servicios como en cualquier otro municipio de más población".

Además de visitar esta actuación, Agea ha abordado con la alcaldesa de esta localidad el acondicionamiento de la carrera de acceso norte de Lahiguera por parte de la Diputación Provincial, dando respuesta así a una demanda de este consistorio.

"Estamos preparando un proyecto de en torno 82.000 euros para mejorar este punto de acceso al municipio, que va a permitir mejorar su comunicación al exterior, así como la seguridad en este acceso", ha anunciado el diputado de Infraestructuras Municipales para poner de relieve la cooperación técnica y económica que la Administración provincial mantiene con esta localidad.

"Lahiguera tiene proyectos de presente y futuro y, por supuesto, la Diputación va a seguir ahí prestando tanto asistencia técnica como económica, para que sus vecinos y vecinas sientan que vivir en un pueblo es una decisión acertada por su calidad de vida y también por tener infraestructuras dignas y adecuadas".