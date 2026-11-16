Latorre destaca el potencial del comercio de Úbeda (Jaén) como "referente" en la comarca y en la provincia

Visita de Latorre al Centro Comercial Abierto de Úbeda - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha visitado el Centro Comercial Abierto de Úbeda, en la que ha hecho hincapié en el potencial del comercio de esta ciudad, al que ha señalado como "referente" en la comarca y en la provincia.

"Úbeda es un referente no solamente a nivel comarcal, sino también provincial por su potente comercio, por lo que representa esta actividad en esta ciudad", ha dicho Latorre, que también ha afirmado que ese papel de referencia se ve también en "las iniciativas que tienen los comerciantes, por la confianza que muestran los consumidores y también por la promoción y la difusión del comercio que hace Alciser, pero también el Ayuntamiento de Úbeda".

En esta línea, Latorre --que ha estado acompañado por la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares, así como por el presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Servicios de Úbeda (Alciser), Bartolomé González, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano-- ha hecho hincapié en la importante actividad comercial en la provincia jiennense, especialmente en la comarca de La Loma.

Ha apuntado que en la provincia existen más de 9.000 empresas comerciales y 8.000 establecimientos abiertos, un sector que genera más de 20.000 empleos directos, lo que "demuestra que es una actividad económica muy potente, pero que es especialmente referente en la comarca de La Loma, donde se concentran más de 1.500 empresas relacionadas con el comercio".

La realización de esta visita al Centro Comercial Abierto de Úbeda ha estado dirigida a "conocer cómo se encuentran las empresas y el comercio, con el objetivo de conocer de primera mano cuál es su situación y cuáles son sus necesidades".

"Tenemos muy claro que el comercio es fundamental para nuestra provincia y para la ciudad de Úbeda y la Diputación Jaén va a estar muy atenta a todas esas demandas para contribuir junto con los empresarios al desarrollo económico y territorial jiennense", ha incidido Latorre.

El presidente ha indicado que la Administración provincial está presente en distintas iniciativas impulsadas por Alciser, entre ellas, la nueva guía comercial que se ha presentado este lunes.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda ha destacado que el comercio "sigue siendo un pilar importantísimo" de la actividad económica de esta ciudad, además de resaltar la fortaleza del pequeño y mediano comercio ubetense, que se sigue manteniendo frente a las grandes franquicias y plataformas online.

"El secreto de eso es, en primer lugar, el trabajo de del propio comerciante, que hace un gran esfuerzo cada día por levantar su persiana", ha remarcado Olivares para señalar asimismo el apoyo de Alciser y del consistorio ubetense a la actividad comercial de esta ciudad.

También el presidente de esta asociación ha puesto de relieve que el centro comercial de Úbeda fue el primero de la provincia en ser declarado como Centro Comercial Abierto y ha recordado las actividades que se han llevado a cabo en los últimos años desde Alciser a través del convenio anual que mantiene con la Diputación.

Así, el año pasado se centraron en la promoción en redes sociales de los distintos sectores y asociados y en la colaboración en actividades de dinamismo comercial, como el Día del Stock o la campaña del Black Friday, una línea con la que continuan este año y en la que se incluye también la edición de una guía comercial.

En concreto, esta nueva guía comercial de Úbeda aglutina por primera vez a todos los establecimientos y empresas asociados a Alciser. Esta publicación, que distribuirá Diario Jaén y en la que están presentes la Diputación y el consistorio ubetense, ha sido presentada en la sede de esta asociación por el presidente de la Administración provincial, la alcaldesa de Úbeda, el presidente de esta entidad y el director de Diario Jaén, Juan Espejo.

Latorre ha destacado la "gran utilidad de esta guía" que recoge la oferta comercial, de industria y de servicios de Úbeda, para darla a conocer tanto a los propios ubetenses como a las personas que visitan esta ciudad, algo que también han puesto de relieve tanto Antonia Olivares como Bartolomé González.