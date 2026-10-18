Latorre (Diputación de Jaén) recibe a medio centenar de miembros de la asociación de catadores más antigua del mundo

Recepción del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, a miembros de la asociación de catadores más antigua del mundo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARJONA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, ha recibido este domingo 18 en Arjona a medio centenar de miembros de la Organización Nacional de Catadores de Aceite de Oliva más antigua del mundo, que está radicada en Imperia (Italia), un acto en el que han podido disfrutar de una degustación de dulces típicos arjoneros elaborados con aceite de oliva y una cata de aceite de oliva virgen extra dirigida por Brígida Jiménez.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, en esta recepción, Latorre ha valorado lo que supone el olivar y el aceite de oliva para el territorio jiennense, donde "se dejan notar en todos los ámbitos, desde la economía hasta el empleo, la industria, el turismo, la gastronomía, la cultura o el arte". De hecho, ha incidido en que "para entender el verdadero valor de un producto como este, que ya de por sí es excepcional por sus demostrados beneficios para la salud, hay que venir a la provincia de Jaén, a la cuna del olivar".

Este árbol, como ha subrayado el máximo responsable de la Diputación, "es la savia de nuestra tierra, el pegamento que permite que nuestros municipios conserven su población, su actividad económica, genera riqueza y empleo y contribuye a que puedan mirar con esperanza el futuro". Durante estos días en que ya ha comenzado la campaña oleícola, "recorrer nuestra tierra es descubrir una provincia pujante, con mucha actividad, porque el pulso vital de nuestros pueblos lo marca esta actividad económica".

Además, Latorre ha precisado que Jaén es "el territorio ideal para disfrutar de una experiencia oleoturística porque contamos con infinidad de recursos para conocer en profundidad la milenaria cultura oleícola".

Así, en la provincia se pueden realizar "más de 170 experiencias para que el turista disfrute de un viaje sensorial a través de propuestas formativas, gastronómicas, de turismo accesible, dirigidas a familias y otras que ligan el oro líquido jiennense con el bienestar y la salud", según ha detallado el presidente de la Diputación, que ha concluido deseando a los participantes en esta actividad que "tras su viaje por tierras jiennenses se vayan con la sensación de que este paraíso interior que es nuestra provincia lo es en gran parte por su inigualable bosque de olivar que singulariza nuestro paisaje y nuestra forma de vivir y entender la vida".

En suma, el medio centenar de expertos catadores que han participado en este acto han visitado después algunos elementos patrimoniales de Arjona como la sala de la antigua alcaldía o los miradores hacia el mar de olivos. Este grupo lleva desde el pasado viernes en la provincia jiennense para celebrar su asamblea anual y desarrollar un "amplio programa" de actividades que ha sido elaborado por la cooperativa Picualia de Bailén, y que consta de visitas al campo para aprender sobre la producción de calidad, 'masterclass' de cata de aceites de oliva de alta calidad y aceitunas, una visita a Jaén capital y otra a Arjona, donde han finalizado estos días de trabajo.