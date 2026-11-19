GUARROMÁN (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha situado a Maximetal, dedicada al diseño y producción de componentes metálicos en acero y aluminio, como "ejemplo del talento" del tejido empresarial de la provincia.

Así lo ha indicado este jueves durante una visita a la compañía, ubicada en Guarromán, donde ha afirmado que refleja la "iniciativa, innovación, capacidad de crecimiento y, sobre todo, compromiso con el empleo" de las empresas jiennenses.

Acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmonaeste sentido, ha valorado el crecimiento de Maximetal, donde trabajan más de 80 profesionales en unas instalaciones de más de 5.000 metros cuadrados.

"Una empresa que compite en sectores industriales exigentes y que demuestra que en Jaén tenemos talento, conocimiento y capacidad para desarrollar proyectos empresariales de primer nivel", ha dicho Latorre, quien ha destacado el apoyo de la Diputación al esfuerzo empresarial a través del Plan de Empleo y Empresa.

En este caso, Maximetal ha sido beneficiaria de la convocatoria de subvenciones a proyectos generadores de empleo intensivo en dos anualidades, que suman un incentivo de más de 637.000 euros vinculado a la creación de 32 puestos de trabajo.

El presidente de la Diputación, que ha recorrido las instalaciones de esta firma metalúrgica y conocido los productos y servicios que ofrece a sus clientes, ha aludido al potencial del sector industrial en la provincia de Jaén, "como demuestran empresas como Maximetal, un buen ejemplo del talento industrial de Jaén y de que aquí también se crean empresas de primer nivel".