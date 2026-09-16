Más de 120 profesionales participan en Jaén en una jornada para fomentar la corresponsabilidad

Francisca Medina interviene en la apertura de la II Jornada de Formación en Corresponsabilidad. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 profesionales han participado este miércoles en Jaén en la apertura de la II Jornada de Formación en Corresponsabilidad organizada por la Diputación, centrada en la necesidad de que la sociedad avance hacia un reparto equitativo en los deberes, cuidados y la gestión del hogar.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha intervenido en la inauguración de este encuentro, que se ha celebrad en el Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja).

"Viene, sobre todo, a poner el foco en las formaciones en corresponsabilidad de profesionales que van a tener la oportunidad de poder trabajar en el desarrollo de programas que pone en marcha la Diputación en los distintos municipios de nuestra provincia en el marco del Plan Corresponsables que impulsa el Ministerio de Igualdad", ha explicado.

Al respecto, ha recordado que la Administración provincial, "desde el primer momento, ha estado ahí desarrollando este plan y esta convocatoria a través de los 91 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes".

De ahí que se celebre esta jornada dedicada a la formación en corresponsabilidad. "Creemos que es importante diferenciar y erradicar ese término de ayuda doméstica, de te ayudo a esto, te ayudo a lo otro, porque así estamos perpetuando los roles de género y seguimos siendo las mujeres las que asumimos la responsabilidad principal de las tareas de cuidado", ha afirmado Medina.

En ese sentido, ha considerado "importante entender esos conceptos clave de corresponsabilidad", precisamente, para poder llevar a cabo toda esa serie de programas y de actividades que se realizan a lo largo de estos meses en los municipios jiennenses través de la convocatoria de subvenciones que publica el área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud.

De esta forma, lo que se pretende "es fomentar la corresponsabilidad" y para ello se pone a disposición una guía "con actividades con enfoque de corresponsabilidad, como una herramienta de apoyo para profesionales que van a participar y ejecutar estos servicios del Plan Corresponsables", así como un sistema de buenas prácticas que se ha ido desarrollando a lo largo de todas las convocatorias ya realizadas.

Por otra parte, la vicepresidenta cuarta de la Diputación ha apuntado que, con jornadas como esta, se quiere "promover la contratación de personal que tenga ya una mayor formación en igualdad", algo que "es fundamental".

Por ello, se impulsa esta acción formativa, que se suma a otra que se celebró el pasado 8 de junio, con la idea de formar a personal susceptible de poder ser contratado en alguno de los servicios seleccionados del Plan Corresponsables en los diferentes municipios jiennenses.

"En definitiva, lo que "queremos, sobre todo, es incorporar más proyectos que podamos subvencionar, en los que padres, madres, niños y niñas trabajen en ese enfoque de conciliación corresponsable de manera conjunta porque en el fondo lo que buscamos es avanzar hacia esa sociedad corresponsable y, para eso, tenemos que derribar estereotipos tradicionales y construir un nuevo pacto social", ha subrayado.

Algo que, según ha asegurado, "solo se consigue mediante el compromiso de las personas, de las familias, de las instituciones públicas". "Así será posible garantizar una convivencia basada precisamente en esa igualdad, en esa equidad, donde el cuidado de la vida sea una tarea que se comparte por igual", ha concluido Medina.