Más de 200 personas participan en Jaén en el encuentro final del programa 'Capacitación digital para la ciudadanía'

Inauguración de la jornada 'Jaén late en digital'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas de once municipios de la provincia de Jaén han participado este martes en el encuentro final del programa 'Capacitación digital para la ciudadanía', que gestiona la Diputación con financiación de los fondos europeos NextGeneratioEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha inaugurado esta jornada que, bajo el lema 'Jaén late en digital', se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) con un enfoque dinámico y participativo.

En ella se ha reunido a los distintos colectivos destinatarios de este programa que abarca desde la infancia y la juventud, a mujeres y personas mayores de 65 años en riesgo de exclusión digital.

Carmona ha señalado que "este encuentro entre diferentes generaciones que conciben y aprenden las nuevas tecnologías a un ritmo distinto cuenta con actividades comunes y pormenorizadas por colectivos".

"Pretende servir de clausura de las actuaciones realizadas para la adquisición de competencias digitales por parte de la ciudadanía en la provincia de Jaén mediante todas aquellas acciones formativas llevadas a cabo durante el proyecto", ha explicado.

Al hilo, ha puesto el acento en la importancia de acercar la tecnología "a aquellas personas que más dificultades tienen para poder acceder a este mundo digital tan cambiante y tan rápido".

La jornada 'Jaén late en digital' ha congregado a alumnado de centros educativos de Castillo de Locubín, Arjona, Mengíbar, Mancha Real, La Carolina y Baeza, usuarios de los centros de participación activa de Jamilena y Castillo de Locubín y miembros de asociaciones de mujeres de Torres, Pegalajar, Bailén y Santa Elena.

En esta jornada, a cuya inauguración también ha asistido el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Javier Carazo, se han celebrado talleres prácticos sobre tecnología invisible, inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica educativa, programación mediante juegos de mesa y robots en acción.

700 ACCIONES

El programa 'Capacitación digital para la ciudadanía en la provincia de Jaén', ha contado con un presupuesto de más de 1,7 millones de euros y ha estado dirigido a personas mayores de 65 años, a mujeres y a jóvenes de los municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes.

Más de 7.500 personas han participado en alguna de las 700 acciones formativas gratuitas que han estado enfocadas a la adquisición de competencias digitales básicas para operar con confianza y seguridad a la hora de comunicarse, informarse, realizar transacciones, comprar, relacionarse en redes sociales o interactuar con las administraciones públicas.