Más de 2.400 atletas participarán el domingo en Linares en el Campeonato de España de Campo a Través por equipos

Actualizado 20/02/2019 16:44:11 CET

JAÉN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.441 atletas participarán el domingo en el Campeonato de España de Campo a Través por equipos, que se celebrará en el Parque Deportivo La Garza de Linares (Jaén).

Se trata de la cuarta vez que la provincia acogerá esta prueba, después de que ya tuviera lugar en Guarromán en los años 1988 y 1992 y en la capital, en 2002. La Diputación de Jaén y la Federación Española de Atletismo organizan esta prueba, una de las más importantes del calendario atlético nacional, en la que se darán cita 486 equipos de todo el país.

"En el marco del 40 aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos, la Diputación y la federación hemos puesto en marcha este campeonato para que la provincia jiennense y Linares se conviertan en un extraordinario foco deportivo para los amantes de esta disciplina", ha explicado este miércoles el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez.

De esta forma, la Administración provincial sigue trabajando en la consolidación de Jaén "como sede de grandes eventos deportivos", como es el caso de esta competición que se ha podido traer "debido a las magníficas relaciones" que mantiene con la Federación Española de Atletismo".

En esta línea, Pérez ha recordado que, junto a esta federación, la Diputación también organiza desde hace varios años el Meeting Internacional de Atletismo Jaén, Paraíso Interior-Memorial Francisco Ramón Higueras, que tiene lugar en Andújar. "Es constante el contacto que mantenemos para que esta relevante cita se celebre con éxito", ha apostillado.

Además de la repercusión deportiva, ha incidido en su "dimensión promocional", ya que el desplazamiento de atletas y familiares y el numeroso público que estará presente en La Garza este domingo supondrá un "incremento en las reservas hoteleras y la actividad económica en la comarca".

"También se retransmitirán en directo varias de las carreras previstas por el canal Teledeporte, que será notario de este gran día para el deporte que va a alcanzar una repercusión nacional de la que se beneficiará el paraíso interior jiennense", ha añadido Pérez.

Esta nueva edición del Campeonato de España de Campo a Través por equipos incluirá la celebración de once carreras, que se disputarán entre las 9,30 y las 13,50 horas aproximadamente. Para ellas se han inscrito finalmente 1.346 hombres y 1.095 mujeres en las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluta, tanto en hombres como en mujeres, además de en la carrera de relevo mixto.

Por comunidades autónomas, las que estarán más representadas serán las de Madrid (346), Andalucía (262), Castilla la Mancha (244), Cataluña (232) y Comunidad Valenciana (217), según ha precisado el responsable de Cultura y Deportes.

Entre los atletas confirmados, se encuentran Juan Antonio 'Chiki' Pérez, Andreu Blanes, Francisco España, Fernando Carro, Abdelaziz Merzougui, Sergio Jiménez, Jaouad Chemlal en hombres y Trihas Gebre, Estela Navascues, Tania Carretero, Elena Loyo, Alessandra Aguilar, Sonia Bejarano, Cristina Jordán, Ana Lozano, Irene Sánchez-Escribano, Paula Mayobre, Marta Galimany, Blanca Fernández y Jacqueline Martín.

Junto a los deportistas participantes, se espera una afluencia de unas 5.000 personas como público, por lo que será preciso contar con la presencia de en torno a un centenar de voluntarios que colaborarán, al igual que el Ayuntamiento de Linares y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta, para que esta competición se desarrolle de la mejor manera posible.