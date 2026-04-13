Francisco Reyes y Luis Planas, junto a empresarios de la provincia de Jaén presentes en el Salón Gourmets. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén promocionan sus productos en el Salón Gourmets en la 39ª Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, el Salón Gourmets, que se celebra en Madrid hasta el 16 de abril.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, quien ha visitado este lunes la que está considerad como una de las principales muestras agroalimentarias de Europa por número de visitantes, metros cuadrados, expositores y volumen de negocio.

"La Administración provincial participa un año más en este evento con un estand en el que están presentes 43 empresas de nuestra tierra de 28 municipios distintos, además de las tres denominaciones de origen jiennenses y la IGP Aceite de Jaén", ha dicho tras una visita en la que también ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Reyes ha destacado que el Salón Gourmets supone un escaparate que no se puede "dejar de aprovechar para mostrar todo lo bueno que tiene la provincia de Jaén en el sector agroalimentario".

"No solo tenemos nuestro aceite de oliva, ya que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, sino también productos Degusta Jaén, esas empresas que son sinónimo de calidad que también se encuentran en nuestra provincia", ha comentado.

Ése es el principal objetivo de la asistencia de la Diputación a esta feria, donde también va a promocionar el potencial de la provincia jiennense como destino gastronómico. Para ello, se van a realizar dos demostraciones culinarias, empezando por la de esta tarde con la chef del restaurante Ajhito, Patricia Díaz, que presentará su propuesta 'Cocina Jaenponesa', donde mezcla ingredientes de la tierra con técnicas culinarias del país nipón.

Este martes serán los cocineros del restaurante Taberna Miguel, de Bailén, Jesús Moral e Isabel Lorite, los que realicen una demostración que lleva el nombre de 'Jaén en tres bocados'.

Además, se ofrecerán degustaciones diarias de los productos que se presentan agrupados por categorías, como aceites de oliva virgen extra, productos cárnicos, vinos y otras bebidas espirituosas, alimentos preparados, mermeladas o agua mineral, entre otros.

El Salón Gourmets está considerado como el mayor escaparate promocional de alimentación y bebidas de calidad de Europa y uno de las mejores del mundo para los productos gourmet, como demuestra que el año pasado contó con casi 118.000 visitantes, más de 1.000 periodistas acreditados, 72.000 metros cuadrados de exposición, 313 millones de euros de volumen de negocio y la presencia de unos 55.000 productos y más de 2.000 expositores.

De hecho, congrega a las mejores firmas delicatesen de ámbito nacional e internacional y a afamados chefs y representantes de la hostelería, restauración, distribución, comercio y prensa especializada, que se dan cita en esta muestra para establecer nuevas sinergias y adquirir productos que conquisten el paladar del consumidor.