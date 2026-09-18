Más de 400 recreadores trasladarán a Bailén al año 1808 para rememorar su histórica batalla

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 recreadores participarán el primer fin de semana de octubre en la Recreación de la Batalla de Bailén, un evento que retrotrae a este municipio jiennense al año 1808, cuando las tropas españolas apoyadas por el pueblo derrotaron por primera vez en campo abierto a las napoleónicas.

Se espera la presencia de unas 5.000 personas para asistir a los distintos actos de este evento que está incluido en el programa 'Vive Castillos y Batallas' que impulsa la Diputación de Jaén.

La programación se extenderá del 30 de septiembre al 4 de octubre, con una amplia propuesta de actividades que combinará divulgación histórica, patrimonio, cultura, artesanía y recreación, y que contará con la participación de más de 400 recreadores, 13 caballos, una treintena de asociaciones de recreadores de toda España, Francia y Portugal y 150 kilos de pólvora.

Durante cinco jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas a los principales enclaves relacionados con la batalla, recorridos panorámicos en tren turístico, conferencias, exposiciones, visitas al Museo de la Batalla de Bailén, talleres de oficios artesanales, un mercado y taberna de época, desfiles de los grupos de recreación y distintas representaciones teatrales.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Ucesa, ha presentado las actividades programadas en el marco de esta recreación histórica y lo ha hecho junto al alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, y al delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Mario Martos.

"La Batalla de Bailén representa un patrimonio que tenemos la responsabilidad de conservar, divulgar y transmitir, pero también es una oportunidad para convertir nuestra historia en un atractivo turístico capaz de generar interés y atraer visitantes", ha señalado Uceda.

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha puesto de relieve el significado que tiene para la localidad la celebración de esta recreación histórica y la necesidad de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones el alcance de lo sucedido en Bailén en 1808.

"Hablar de Bailén es hablar de una gran gesta histórica, de un acontecimiento que forma parte de nuestra identidad y que situó a nuestro municipio en las páginas de la historia de España y de Europa", ha dicho Camacho, al tiempo que ha destacado que "la Batalla de Bailén supuso un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia y tuvo una enorme repercusión en la Europa de su tiempo".

Ha apuntado que la victoria de Bailén fue la primera derrota de Napoleón Bonaparte en campo abierto, un hecho que tuvo una importante repercusión política y militar en el desarrollo del conflicto. "Lo que ocurrió aquí el 19 de julio de 1808 cambió para siempre el rumbo de Europa. Por eso, para Bailén no se trata únicamente de recrear una batalla: se trata de mantener viva nuestra historia, divulgarla, poner en valor nuestro patrimonio y compartirlo con quienes nos visitan", ha subrayado.

El fin de semana del 2 al 4 de octubre, Bailén se transforma para sumergirse en pleno siglo XIX mediante desfiles, escaramuzas y numerosas actividades. En este sentido, Uceda ha subrayado el respaldo de la Diputación de Jaén a esta cita bajo la premisa de que "la cultura y la memoria histórica son motores de desarrollo de nuestros pueblos".

Por ello, este evento constituye un pilar dentro de la Ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén, ya que esta recreación "atrae a miles de visitantes cada año, dinamiza el comercio local, la hostelería y sitúa a la provincia en el mapa del turismo de recreación histórica a nivel internacional".

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Mario Martos, ha subrayado el respaldo de la Junta de Andalucía a este evento como "exponente provincial del turismo cultural".

Entre las distintas actividades que recoge el programa de la Recreación de la Batalla de Bailén 2026 se encuentran exposiciones, conferencias, visitas guiadas a los principales enclaves históricos de la batalla, pasacalles, un mercado tradicional de la independencia y tabernas de época, talleres y exhibiciones de oficios artesanales, desfiles de los grupos de recreación o escaramuzas entre los ejércitos español y francés.

El acto central tendrá lugar el domingo, a partir de las 11,30 horas, en el Campo de Batalla, y que se prolongará hasta las 12,45 horas. Contará con cargas de fusilería, artillería y caballería. A continuación, a las 12,50 horas, se recreará el célebre cuadro La Rendición de Bailén, de José Casado del Alisal, con la participación de las asociaciones de recreación histórica.