Más de 75 profesionales finalizan su formación en riego del olivar y manejo de suelos en la provincia de Jaén

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha participado en la tarde de este jueves en la clausura de distintas acciones formativas sobre riego en el olivar y manejo de suelos, en las que han participado más de 75 personas.

Santisteban del Puerto, Montizón y Sorihuela del Guadalimar han sido las localidades que han acogido estos cursos, que forman parte del plan que desarrolla la Diputación cada año.

Este iniciativa tiene como objetivo mejorar la cualificación de los profesionales del sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén.