El Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén incorpora a sus fondos un belén napolitano

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén ha incorporado este jueves a sus fondos un belén napolitano que se expondrá de forma permanente en este espacio ubicado en el Centro Cultural Baños Árabes.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, acompañado por la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en su inauguración junto al presidente de la Asociación de Belenistas de Jaén Santo Rostro, Jesús Pegalajar, y la donante de esta colección, María del Rosario Córdoba de Angulo.

En su intervención, ha destacado la importancia de este belén, reunido a lo largo de más de 20 años por María del Rosario Córdoba y su marido, Pedro Rueda. Sus elementos y figuras "constituyen una de las colecciones privadas dedicadas al belenismo contemporáneo más destacadas en Andalucía".

"Con él sumamos un nuevo atractivo a este importante centro cultural, que cada vez es más visitado y que alberga los Baños Árabes mejor conservados del sur de Europa, además del Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Internacional de Arte Naif", ha manifestado.

Todas las figuras de este belén han sido realizadas en terracota policromada --con cabeza, manos y pies modelados y un interior articulado-- por artistas entre los que figuran Paolo Fattore, Ugo Esposito, Sciuscia, Giuseppe y Marco, Rosario Signore, Lilia Bryl o Umberto Trupiano.

Se representan distintas escenas, como el Nacimiento, dispuesto sobre una estructura arquitectónica de columnas corintias, así como los oficios y escenas populares, entre las que destacan el anticuario, la frutería, la floristería, la alfarería, la tienda de alfombras o la planchadora, así como la escena de la Anunciación. Sobresale también el paisaje, plenamente rural, cuyo conjunto se articula en torno a un olivar.

La inauguración de este belén napolitano se enmarca en la programación Palacio de Invierno, que organiza la Diputación. Hasta el próximo 3 de enero, incluye distintas propuestas culturales como conciertos, exposiciones, teatro infantil, talleres, charlas o visitas guiadas.