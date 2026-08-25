Noalejo (Jaén) suma a su oferta turística los alojamientos de Navalcán tras la adecuación de las instalaciones

Visita a los alojamientos turísticos situados en el paraje de Navalcán. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

NOALEJO (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Noalejo incorpora a su oferta turística los alojamientos municipales situados en el paraje de Navalcán tras su adecuación, con una inversión superior a los 117.000 euros.

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, junto al alcalde, Antonio Morales, ha visitado estas "once cabañas que han sido equipadas para uso turístico". Una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística (PSTD) de Sierra Mágina gestionado por la Administración provincial y financiado con fondos Next Generation.

"Hoy podemos estar satisfechos porque hemos finalizado este gran proyecto en uno de los parajes más bonitos del Parque Natural de Sierra Mágina", ha afirmado Latorre. Al hilo, ha valorado la apuesta del alcalde de Noalejo por esta iniciativa con la que "se consigue impulsar la actividad turística de calidad y también generar nuevas oportunidades de empleo".

El complejo de Navalcán está formado por once cabañas, diez adecuadas para alojamiento y una destinada a espacios comunes. El proyecto de recuperación y adecuación ha consistido en la dotación del equipamiento necesario para su uso: desde el mobiliario de las zonas de dormitorio y el equipamiento de los baños, electrodomésticos y menaje de la cabaña destinada al espacio común, que alberga la recepción y una zona de cocina y TV; hasta la instalación de sistemas de climatización y de seguridad en cada una de las cabañas.

Además, se ha instalado un sistema eléctrico eficiente y sostenible gracias a la instalación de placas solares que facilitan el autoabastecimiento energético de estas instalaciones turísticas.

También en el marco del PSTD de Sierra Mágina se ha intervenido en el área recreativa de Navalcán, por donde discurre el Sendero Intermodal de Sierra Mágina, con la dotación de merenderos y pérgola y la instalación de un servicio de apoyo al cicloturismo, con aparcabicicletas, punto de reparación y de lavado de bicis.

Todas estas actuaciones han supuesto una inversión de más de 117.000 euros y han venido a complementar los trabajos de adecuación que ha realizado el propio Ayuntamiento de Noalejo con el objetivo de consolidar esta infraestructura turística.

OTRAS ACTUACIONES

Este complejo viene a reforzar la oferta de alojamientos de este municipio y de esta comarca, donde a través del PSTD Sierra Mágina se han realizado intervenciones en otros enclaves similares, como los albergues de Cabritas (Huelma), Jimena y Larva, Prados Bajos en Campillo de Arenas o la Casa de la Pradera en Cabra del Santo Cristo.

Con este plan --gestionado por la Diputación y financiado con los fondos Next Generation del Plan de Recuperación del Gobierno de España transferidos a la Junta de Andalucía-- se ha intervenido, igualmente, en museos y centros de interpretación, como los de las Caras de Bélmez, Paleomágina, Centro de Artes y Costumbres de Larva, Casa de Cerdá i Rico o el Museo de Jódar.

Asimismo, se han creado tres aulas de la naturaleza en Campillo de Arenas, Huelma y Cabra del Santo Cristo. De igual modo se han impulsado nuevas infraestructuras y equipamientos de turismo activo, como la Vía Ferrata de Bedmar, la pasarela de Torres o la mejora de la zona de vuelo de Siete Pilillas en Pegalajar.

"La Diputación de Jaén, a través del PSTD Sierra Mágina, ha invertido tres millones de euros en los 16 municipios de este parque natural y lo hemos hecho para consolidar esta comarca como destino referente del turismo de aventura y deporte", ha destacado Latorre.