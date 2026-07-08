'Noches de luz en los castillos de Jaén' ofrece 20 propuestas para redescubrir fortalezas de la provincia

Cartel del programa 'Noches de luz en los castillos de Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Noches de luz en los castillos de Jaén' ofrece una veintena de citas gratuitas para redescubrir las fortalezas de la provincia. La Diputación promueve esta iniciativa, que comenzará el próximo sábado en Alcalá la Real y que se extenderá hasta el 13 de septiembre.

Los espectáculos de Luminare, actuaciones de música, magia o circo, así como los paseos a la luz de las velas conforman estas propuestas culturales en diferentes enclaves de la arquitectura defensiva jiennense.

"Invitamos a nuestros vecinos y vecinas, fomentando ese turismo de proximidad, a disfrutar de esta programación, y también a los turistas que vienen a conocer nuestro destino, para que disfruten de esta propuesta gratuita que pone en valor nuestro patrimonio y convierte a los castillos de Jaén en grandes escenarios culturales donde disfrutar de las noches de verano", ha destacado este miércoles en una nota el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

'Noches de luz en los castillos de Jaén' se divide en tres programas con el objetivo de llegar a distintos públicos. El primero en comenzar será 'Experiencias Únicas-Luminare', que ofrecerá música electrónica combinada con luz, sonido y nuevos lenguajes tecnológicos para crear una experiencia sensorial que combina el patrimonio, el arte digital y la música.

La Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real (11 de julio), el Castillo de Lopera (31 de julio) y el Castillo de Sabiote (29 de agosto), acogerán las tres citas de Luminare para este verano, donde actuarán artistas como Alexxandra, David Meiser o Bárbara Lago, entre otros.

El segundo programa, que empezará el 25 de julio en Baños de la Encina, contempla música, magia, observación astronómica y circo a la luz de las velas, con especial atención al público familiar e intergeneracional.

"Llenamos de cultura y de vida nuestro patrimonio, y lo hacemos con música, de la mano de artistas de primer nivel como José Ignacio Lapido, Pancho Varona, Mara Barros, Ana Crismán o la Hesperian Simphony Orchestra, que ofrecerán conciertos únicos en escenarios tan especiales como nuestros castillos", ha afirmado Lozano.

El responsable de Promoción y Turismo ha recordado que, como en ediciones anterior, estos espectáculos y los de Luminare son gratuitos. No obstante, es necesaria la inscripción previa a través de www.castillosybatallas.es/actividades

Por último, se mantienen los 'Paseos a la luz de las velas' por nueve enclaves de la provincia ambientados con la música de Sótano 14, dúo formado por los músicos Jorge Cano y Álvaro García, que combina la música clásica, jazz y flamenca.

Junto al recorrido libre, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas para las que será necesaria la previa inscripción a través del teléfono de información turística provincial 953 303 572, el whatsapp 689 544 184 o el correo electrónico infoturismo@dipujaen.es.

Estos 'Paseos a la luz de las velas' arrancarán el 8 de agosto en Arjona y también tendrán lugar en Villardompardo, Porcuna, Arjonilla, Andújar, Cazorla, Vilches, Martos y La Guardia de Jaén.

'Noches de luz en los castillos de Jaén' complementa al programa 'Vive castillos y batallas', también impulsado por la Diputación de Jaén. En este caso, incluye fiestas y recreaciones históricas que se desarrollarán hasta el próximo noviembre en los 26 municipios que integran la ruta turística Castillos y Batallas del Reino de Jaén.