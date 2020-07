Noches de Palacio programa 13 conciertos para Jaén en una quinta edición condicionada por la covid-19

JAÉN, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Noches de Palacio que organiza la Diputación de Jaén ofrece en su quinta edición un cartel de 13 conciertos que estarán condicionados por las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19.

El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha explicado que se ha tenido que "reducir el ámbito temporal de este programa, que otros años ha comenzado en mayo, y que este año se desarrolla de julio a septiembre, y el aforo". Esta programación volverá a tener al Centro Cultural Baños Árabes de Jaén como escenario principal, aunque el Auditorio de la Alameda acogerá los dos últimos conciertos, el de Los Secretos y el de El Consorcio, el 18 y 19 de septiembre, respectivamente.

El próximo 24 de julio será Berta Franklin la encargada de abrir las Noches de Palacio que tendrán en julio otras dos citas, el día 25 con el concierto de Los Arrabaleros, y el día 30 con la actuación de Liminal de Vanesa Aibar. Para el 29 de agosto se ha programado el concierto de Nacha Pop, mientras que en el mes de septiembre se concentrarán la mayoría de las citas de esta quinta edición de Noches de Palacio.

El día 3 de septiembre será la actuación de Travellin' Brothers; el 4 de septiembre hará lo propio La sonrisa de Julia; el día 5 tendrá lugar el concierto de Aurora and the Betrayers; el 10 de septiembre actuará Freedonia; el día 11 será el concierto de Zenet; el 12 de septiembre tomarán el relevo The Levitants; y el 17 de septiembre Cristina Rosenvinge pondrá el cierre en el Centro Cultural Baños Árabes-Palacio de Villardompardo.

El diputado de Cultura y Deportes ha recordado que "uno de los cometidos que tiene este programa es dinamizar el casco histórico de Jaén y es muy agradable pasear por sus calles para terminar con un buen concierto".

Al estar condicionados por las medidas de seguridad y prevención frente a la covid-19, se pondrán a la venta solamente 200 entradas para cada concierto de los que se celebrarán en el Centro Cultural Baños Árabes, que se pueden adquirir a nivel individual o para grupos de dos, tres o cuatro personas.

Ángel Vera ha indicado que, de este modo, se garantiza la distancia de metro y medio, y también se ha referido a otras medidas como la dotación de cámaras térmicas para el acceso o el refuerzo de azafatas y seguridad para cumplir con los protocolos de salida y entrada al espacio escénico del Palacio de Villardompardo. Todas las actuaciones darán comienzo a las 22,00 horas y las entradas se pueden adquirir en www.consiguetuentrada.com y en Pianos Leonés.

En representación de los artistas y grupos que actuarán en este programa cultural de la Diputación de Jaén ha intervenido Emilio Ramos, del grupo Los Arrabaleros, que ha manifestado que es "un placer" participar en las Noches de Palacio y para ello prepararán "un espectáculo especial para la ocasión, con la sección de metales Vientos Arrabaleros, con un espectáculo íntimo, por el aforo, pero dando todo el cariño a la gente que se va a prestar a ver estos conciertos".

Esta quinta edición de Noches de Palacio cuenta con la colaboración de Innovasur y de El Corte Inglés. Miguel Sainz, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Jaén, ha puesto el acento en la importancia de la colaboración público privada para desarrollar grandes eventos. "La gente tiene ganas del directo y para poder disfrutarlo, las entidades públicas hacen un gran esfuerzo y las privadas tenemos que apoyarlo", ha dicho Sainz.

BALANCE

Junto a las novedades de Noches de Palacio, el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha realizado un balance de las actuaciones impulsadas por dicha área de la Administración provincial para hacer frente a los efectos de la crisis de la covid-19. En este sentido, Vera ha remarcado que "la Diputación siempre ha apostado por la gestión cultural, porque hemos tenido claro que la cultura es una fuente inagotable de riqueza económica y social, de innovación y de creatividad".

Ha incidido en que en Diputación se entiende "la cultura como una inversión y no como un gasto", por eso, "durante la pandemia hemos sido capaces de mantener las actividades, con reprogramación, y seremos capaces en 2021 de, al menos, mantener el mismo presupuesto".

El diputado de Cultura y Deportes ha puesto el acento en la política de cancelación cero; la revisión y agilización de expedientes de pago con el fin de inyectar recursos económicos al sector cultural; y la convocatoria de todas aquellas líneas de subvenciones culturales y deportivas previstas para 2020, que suman 2,7 millones de euros.

En el plano de Deportes, Ángel Vera también ha afirmado que han sido capaces de mantener los compromisos que tenían en patrocinio y se mantendrán para el próximo año. Junto al apoyo a los planes locales de actividades deportivas y las ayudas para asociaciones y federaciones, el diputado provincial ha destacado la celebración de grandes eventos deportivos que tendrán lugar este verano y que cuentan con la colaboración de la Diputación de Jaén, como el Festival de Ajedrez de Linares o el Campeonato de España de Ciclismo en ruta.