Visita a la parcela donde se construirá el punto de acopio de residuos de la construcción en Porcuna. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PORCUNA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La nueva instalación para la recogida de residuos de la construcción y la demolición procedentes de obras domiciliarias de Porcuna (Jaén) se ubicará junto al punto limpio que ya tiene este municipio, en la calle Carpinteros.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, junto al alcalde, Miguel Moreno, ha visitado este miércoles la parcela donde se va a ejecutar este punto de acopio, que cuenta con un presupuesto superior a los 233.000 euros.

Tendrá una superficie de 1.000 metros cuadrados y dispondrá de dos niveles: el superior, para el tránsito de los usuarios, y el inferior, para el depósito de los contenedores, "lo que hace más cómoda su utilización.

Además, el diputado de Servicios Municipales ha afirmado que la ubicación de esta nueva infraestructura junto al punto limpio "va a facilitar su gestión y su utilización por parte del usuario".

Estas obras, que están ya en proceso de licitación, se iniciarán con la limpieza y saneo de esta parcela, para continuar con la excavación de tierras y, posteriormente, la pavimentación de los dos niveles de esta instalación.

El proyecto se complementará con la construcción de una caseta de control, la ejecución de una cuneta perimetral y el cerramiento de toda la parcela. A ello se sumará la instalación de cuatro contenedores de 18 metros cuadros de capacidad, que contarán con apertura trasera para facilitar el vertido de residuos.