Las obras de mejora en la carretera entre Torres de Albanchez (Jaén) y Onsares están a un 15% de ejecución

Visita a la JV-7056 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras en la JV-7056, la carretera que conecta Torres de Albanchez (Jaén) con la pedanía de Onsares, en Villarrodrigo (Jaén), se encuentran a un 15 por ciento de ejecución. Así lo ha puesto de manifiesto el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que se ha trasladado a la zona para comprobar la marcha de las obras.

Agea ha destacado la importancia de esta vía de comunicación "tanto para los desplazamientos diarios de los estudiantes de ambos núcleos de población como para la actividad agrícola de la zona, al dar acceso a numerosas fincas de olivar".

En esta línea, el diputado se ha referido a la importancia de esta carretera, que "resulta fundamental para garantizar unas comunicaciones adecuadas y facilitar el acceso a las explotaciones agrícolas".

La intervención contempla la mejora del firme a lo largo de 9 kilómetros, la adecuación de una cuneta triangular revestida y la construcción de otra de tipo rebasable, con el fin de mejorar el drenaje superficial de la vía. Asimismo, se está llevando a cabo la renovación de la señalización vertical y horizontal en todo el tramo.

Esta actuación se suma a otras intervenciones de emergencia realizadas en esta misma carretera para reparar los daños ocasionados por los deslizamientos del terreno registrados tras las lluvias del pasado año.

Los trabajos han incluido la construcción de nuevos muros de contención destinados a estabilizar el terreno y prevenir futuros desplazamientos. El conjunto de estas actuaciones cuenta con un presupuesto superior a 1,5 millones de euros.