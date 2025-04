Las obras de rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo, en Jaén, comenzarán el 5 de mayo

JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo, de Jaén, comenzarán el 5 de mayo, según ha anunciado este jueves el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, no sin lamentar el "cinismo" del PP al hablar de esta intervención.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas después de que el diputado 'popular' Antonio Losa haya exigido el inicio inmediato de la intervención prevista en este espacio. Ubicado en el casco antiguo y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es propiedad de la Administración provinical, aunque lo tiene cedido hasta 2026 a la Junta de Andalucía.

Reyes ha considerado que "hay dos justificaciones" para demanda por parte del PP: "que no se entere, que ya es grave" o "que hagan uso del cinismo y de la cara dura tan espectacular en un tema como éste". Al respecto, ha afirmado que la Diputación lleva desde julio de 2023 "detrás de la Junta para que autorice la obra de rehabilitación" que había presentado al Gobierno de España.

Ha señalado, además, que ha "estado dos meses desde que las obras se aprobaron por el Ejecutivo central para que el Gobierno andaluz entregara las llaves, e incluso, han tenido que ir a la puerta de Santo Domingo a reclamarlas "públicamente".

"Y, por fin, tenemos las llaves. Pero no cuando dice el Partido Popular. Este es el acta de entrega de las llaves, firmada el día 10 de abril. Si hay un acta de entrega de las llaves es porque no estaban entregadas las llaves antes. Eso es de primero de cartilla. Se firmó el día 10 y nos las entregaron el viernes de Dolores, día 11 de abril", ha comentado.

A ello ha sumado que la Junta pidió no entrar hasta que pasara Semana Santa "porque están terminando las obras de la rehabilitación de la cubierta"; paradas, además, por el Ayuntamiento "porque no tienen licencia de obra". Al hilo, ha añadido que los técnicos de la Diputación han estado visitando el templo "y todavía está repleto de material que no han quitado" para que poder empezar una intervención que debe estar concluido el 31 de marzo de 2026.

En todo caso, ha anunciado que "el próximo día 5 de mayo las obras comenzarán, haya material allí o no haya material allí". "Ya tenemos las llaves, ya tenemos la autorización, hemos dado el plazo que nos pidieron la Junta y no vamos a perder tres millones de euros porque la Junta de Andalucía no haga lo que tiene que hacer", ha subrayado.

De este modo, en menos de dos semanas se estará "ejecutando esta obra" en Santo Domingo, "después de más de seis años de gobierno del PP" y de que no se haya cumplido el convenio firmado en 2018 entre la Diputación y la Junta, con el entonces consejero de Fomento, Felipe López, para financiarla al 80 y el 20 por ciento por la Junta y la Administración provincial, respectivamente.

En este punto, Reyes ha destacado que, "una vez más, como todo lo gordo y bueno que hay para esta provincia, nunca está el Partido Popular detrás" y "siempre tiene la marca del PSOE. Y éste, según ha declarado, "es un claro ejemplo: no han ejecutado lo que se firmó en 2018, pero se ha resuelto gracias al Gobierno de España, gracias a los fondos Next Generation".

"Va a permitir que tengamos ese triángulo de dinamización del casco antiguo, triángulo de la cultura, triángulo que conforma el Centro Cultural de los Baños Árabes, el Hospital de San Juan de Dios y el complejo de la Iglesia de Santo Domingo y el Archivo Provincial que también vamos a recuperar para la Diputación y, por lo tanto, para la provincia", ha concluido.

VIEJA RECLAMACIÓN

Cabe recordar que la iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén --su nombre real, aunque es más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos-- está cerrada desde 1972 y se sitúa en pleno casco histórico de la capital. Su recuperación y puesta en valor viene siendo reclamada por la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

Se planteó, por ejemplo, como sede de los materiales elaborados para la exposición de 1992 'La arquitectura del renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época' o, después, para acoger la muestra itinerante 'Andalucía Barroca', con la que Junta anunció que se reabriría y que al final se pudo ver en la Catedral entre finales de 2008 y principios de 2009.

Por tanto, pese a haber sido objeto de diversas intervenciones en estos años que han sumado cerca de dos millones de euros, sigue pendiente finalizar la rehabilitación. Para ello, la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación firmaron en 2018 el citado el convenio marco de colaboración con cargo al uno por ciento cultural autonómico, con una inversión total prevista de 3,6 millones de euros.

Sin embargo, desde la Junta, se esgrimió tras el cambio de gobierno que la inversión para culminar la rehabilitación de la iglesia requería "un nuevo marco jurídico", porque la cesión por parte de la Diputación termina en 2026. Cuestión que la Administración provincial rechazó, subrayando que el referido convenio estaba "vigente" y no ha incumplido su contenido.

Finalmente, la Diputación decidió llevar a cabo en solitario la actuación y presentó un proyecto al Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo con fondos Next Generation, desde el que en 2024 se aprobó una ayuda de 2,99 millones.