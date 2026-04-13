Las obras de restauración de la fortaleza de Villavieja, en Beas de Segura (Jaén), alcanzan el 50% de ejecución

Visita a las obras en el Castillo y Fortaleza de Villavieja. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Las obras de restauración y recuperación del trazado urbano del Castillo y Fortaleza de Villavieja, en Beas de Segura (Jaén), se encuentran al 50 por ciento de ejecución.

Así lo ha indicado este lunes el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, en el marco de una visita para conocer el desarrollo de esta actuación, en la que también han participado el alcalde, José Alberto Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

Agea ha señalado la complejidad de estas obras, que alcanzan el 50 por ciento de ejecución y que afectan a distintas plazas y puertas del trazado de la muralla y los restos defensivos de esta localidad, como la Puerta y Plaza de La Villa, la Puerta de Palo y de la 1ª Barrera, la Plaza Bajo La Toba, la antigua Vaquería, así como la Plaza de los Tobones.

Entre las actuaciones que se están ejecutando en estas ubicaciones, figura la mejora en la accesibilidad y la recuperación del trazado original. De igual forma, se sustituirán elementos actuales por soluciones más integradas en el entorno, como escaleras tipo 'escalirrampa', se crearán pequeñas plazas y miradores y se instalará nuevo mobiliario urbano como bancos y jardineras.

El proyecto también incluye la repavimentación de calles y plazas con materiales acordes al entorno, la mejora de la accesibilidad mediante nuevos recorridos y pasamanos y la recuperación de elementos singulares como las cuevas naturales de La Toba, que serán limpiadas y restauradas. Además, se propone la reorganización de distintos espacios para facilitar el acceso a las viviendas y generar nuevas zonas de esparcimiento.

Esta actuación tiene un presupuesto superior a los 2,3 millones, a través de fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Está siendo realizada por Tragsa, en el marco de un convenio entre la Diputación de Jaén y este ayuntamiento para delegar la ejecución de este proyecto a esta empresa pública.