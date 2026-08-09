Orcera (Jaén) cuenta con un nuevo sendero para contemplar el paisaje del olivar de los Llanos de Santa Catalina

Visita del nuevo sendero en Los Llanos de Santa Catalina en Orcera (Jaén). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha destacado que el municipio de Orcera cuenta con un nuevo sendero dirigido a invitar al viajero a contemplar el paisaje del olivar de los Llanos de Santa Catalina y dar a conocer la historia de esta zona de la provincia jiennense.

"Se trata de un enclave de gran belleza y singularidad que permite conocer cómo se organizó territorialmente esta zona de la comarca segureña durante siglos a través de sus huertas, caminos, acequias, del valle y de sus olivares", ha señalado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha visitado este sendero y el mirador habilitado en el mismo junto al alcalde del municipio, Juan Francisco Fernández.

A través de este itinerario paisajístico, "hemos querido poner en valor el paisaje de esta zona, de los Llanos de Santa Catalina, que está considerado como uno de los mejores ejemplos conservados del paisaje agrario medieval y en él, se reconoce la estructura territorial diseñada durante los siglos XII y XIV, durante la época andalusí".

Para ello, el recorrido que se ha diseñado a través del Plan de Sostenibilidad Turística OleotourJaén -financiado con 4,5 de millones de euros procedentes de fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España- "ha estado dirigido a interpretar todo el patrimonio natural, histórico y cultural que atesora este paisaje y ofrecer una lectura integral del mismo, mostrando que todo lo que lo conforman no son elementos aislados, sino que están interconectados, desde el olivar, hasta el agua o las torres", ha explicado Lozano.

Este sendero conecta algunos de los principales elementos patrimoniales del valle e incluye las tres Torres de Santa Catalina, que son una muestra de la organización defensiva de la época y que jugaban un papel estratégico junto con los castillos de Segura y de Hornos para garantizar la seguridad de la población, del tránsito de mercancías y ganado.

Este paisaje orcereño forman parte vestigios del sistema hidráulico desarrollado durante la etapa andalusí, como la presa de la Garganta del Ciervo, la antigua Albuhera y la red de acequias. Este proyecto contribuye a "tomar conciencia del alto valor patrimonial de este paisaje de la comarca segureña y a que este legado sea reconocido, interpretado y compartido con visitantes de todo el mundo que se desplacen hasta esta comarca", ha apuntado Lozano.

El sendero, que se ha complementado con un mirador, se ha dotado de una mesa interpretativa y paneles de señalización que cuentan con códigos QR desde los que el visitante puede descargarse recursos como un vídeo con recreaciones en tres dimensiones de las Torres de Santa Catalina o acceder a audioguías de este itinerario en distintos idiomas.

El sendero experiencial de Las Torres de Santa Catalina es uno de los creados por la Diputación a través del PSTD OleotourJaén para facilitar al turista recorridos a pie o en bicicleta por enclaves singulares desde los que contemplar el mar de olivos jiennense.

La Diputación ha destacado que esta red de senderos ha supuesto la monumentalización y puesta en valor de olivos singulares que están declarados monumentos naturales o están reconocidos por su valor histórico, paisajístico y cultural-como Acebuche, en La Iruela; Estaca Grande, en Martos, Olivo Fuentebuena en Arroyo del Ojanco o el Olivo Era de la Zarza, en Castillo de Locubín-; así como recorridos históricos de alto valor patrimonial, como es el caso del Llano de las Torres de Santa Catalina de Orcera.