'PequeChef del AOVE' abre su inscripción en Úbeda (Jaén) para promover la alimentación saludable entre los más pequeños

Presentación del concurso 'PequeChef del AOVE' - CENTRO DE INTERPRETACIÓN OLIVAR Y ACEITE

ÚBEDA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El X Concurso de Cocina Infantil 'PequeChef del AOVE', ha abierto su inscripción y celebrará su gran final el próximo 11 de septiembre en el marco de la Feria de Maquinaria Agrícola (FEMA) de Úbeda (Jaén). La iniciativa tiene como principales objetivos fomentar la alimentación saludable y acercar el aceite de oliva virgen extra (AOVE) a las nuevas generaciones.

El acto de presentación ha contado con la participación del presidente de la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén, Francisco Javier Lozano; la diputada de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén, Isabel Uceda; el representante de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Gregorio López; y la directora financiera del Grupo Oleícola Jaén, Carmen Morillo.

Durante su intervención, Lozano ha destacado que este certamen, consolidado tras una década de trayectoria, "quiere hacer partícipes a los más pequeños para poner en valor nuestro oro líquido, la grasa vegetal más saludable del mundo".

Asimismo, ha incidido en que 'PequeChef' es "mucho más que un concurso; es un espacio de encuentro entre las familias, una forma de defender el olivar y de transmitir a las nuevas generaciones los valores de la alimentación saludable y de nuestra cultura gastronómica".

Lozano también ha recordado la importancia de impulsar este tipo de actividades ante el descenso del consumo de aceite de oliva entre los jóvenes, señalando que es un dato que debe "preocupar, pero también ocupar".

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 12 años, quienes participarán acompañados por un adulto de su entorno familiar para ofrecerles apoyo en la elaboración de la receta, aunque el verdadero protagonista será el menor.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 3 de septiembre. La gran final se disputará el 11 de septiembre a las 18,00 horas en el edificio Multiusos del Recinto Ferial de Úbeda.

El concurso contempla tres galardones: Mejor Receta, Receta Más Saludable y Mejor Receta Elaborada con Aceite de Oliva Virgen Extra, con el fin de premiar la creatividad culinaria, la correcta utilización del AOVE y la elaboración de propuestas equilibradas.

Por su parte, la diputada de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel Uceda, ha resaltado el compromiso de la Diputación de Jaén con la promoción del AOVE y de los productos agroalimentarios de la provincia.

"PequeChef es una forma de acercar el aceite de oliva virgen extra y los productos de Degusta Jaén a las familias, fomentando el consumo de productos saludables, de kilómetro cero y elaborados por empresas de nuestra provincia", ha manifestado, animando a la participación para mantener viva la tradición gastronómica jiennense.

En representación de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Gregorio López ha puesto el acento en la necesidad de educar desde la infancia para garantizar el futuro del sector. "Estos concursos ayudan a que los niños conozcan el aceite, descubran cómo se elabora y comprendan los beneficios que aporta a la salud", ha apuntado.

Finalmente, la directora financiera del Grupo Oleícola Jaén, Carmen Morillo, ha reafirmado el compromiso de la firma, que patrocina el evento desde su primera edición, poniendo a disposición de los participantes distintas variedades de AOVE para que experimenten en sus recetas y lo incorporen de forma natural a su alimentación.

Las bases del concurso y la documentación necesaria para participar se pueden consultar en la web oficial del Centro de Interpretación (www.centrodeolivaryaceite.com). Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 3 de septiembre por correo electrónico (info@centrodeolivaryaceite.com) o de forma presencial en la sede del centro, ubicada en la calle Corredera de San Fernando, 32, de Úbeda.