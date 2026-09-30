La Plataforma Inteligente de Destino de Jaén busca transformar la gestión turística de la provincia

Asistentes a la jornada sobre la Plataforma Inteligente de Destino Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Inteligente de Destino (PID) Jaén, impulsada por la Diputación, "va a transformar la gestión turística" de la provincia, al "recoger datos en tiempo real" para que las administraciones y las empresas puedan tomar decisiones en la materia y ofrecer a los visitantes "experiencias que cumplan sus objetivos y demandas".

Así lo ha destacado este miércoles la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, en las jornadas de clausura de este proyecto, que se ha llevado a cabo en colaboración con la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y Tecnologías Turísticas (Segittur).

La plataforma ha supuesto una inversión superior a los 4,6 millones de euros, financiados con los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según se ha puesto de relieve en este acto, que también ha contado con el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y José Estevez, jefe de proyecto Plataforma Inteligente de Destino, Segittur.

"La PID Jaén no solo nos dota de una infraestructura digital estratégica para la transformación de la gestión turística, nos convierte también en un destino turístico inteligente interconectado con otros territorios", ha señalado Arco.

En este sentido, ha explicado que, además de que permite disponer de "un sistema integrado de datos turísticos a tiempo real, facilita el intercambio de datos con otras plataformas, generando un flujo de información clave para entender qué características y perfiles marcan la actividad turística".

En concreto, el desarrollo de esta plataforma se ha sustentado en un modelo de gobernanza basado en la cooperación entre administraciones, empresas turísticas y entidades de otros territorios, a los que se ha hecho entrega de reconocimientos por su participación en este proyecto en el marco de estas jornadas.

"Uno de los grandes pilares de este proyecto ha sido ese trabajo en red dirigido a compartir información, coordinar actuaciones y mejorar la gestión del destino turístico", ha valorado la diputada, quien ha recordado que los 97 municipios jiennenses se han adherido a esta herramienta, así como más de 30 empresas turísticas de la provincia.

Además, la PID Jaén está conectada con el modelo estatal de inteligencia turística impulsado por Segittur y se comparten resultados y datos con otras diputaciones como la de Sevilla, Cáceres y Badajoz, en casos específicos sobre el oleoturismo o los parques naturales.

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Con este proyecto, se han estructurado y enriquecido los contenidos digitales sobre la oferta turística provincial y de los propios municipios, al tiempo que se han desarrollado nuevas herramientas y soluciones tecnológicas para su gestión.

De este modo, se ha renovado el portal turístico del destino 'Jaén, paraíso interior' y se ha incorporado la Oficina de Turismo Virtual o la 'app' turística provincial, entre otros instrumentos digitales. También integra los sistemas de inteligencia turística de OleotourJaén, Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Mágina.

Igualmente, se han elaborado nuevos contenidos digitales turísticos para los municipios, incluyendo nueva información y recursos como fotografías, vídeos, códigos QR o realidad aumentada. A ello se suma un módulo de reservas e inscripciones para la gestión de actividades turísticas o la instalación de puntos de conteo para medir la afluencia y flujos de visitantes.

El subdelegado del Gobierno de España ha coincidido en señalar las posibilidades que implica la Plataforma Inteligente de Destino Jaén, al permitir avanzar en la transformación digital del turismo provincial mediante nuevas herramientas, plataformas y soluciones basadas en la inteligencia turística y el análisis de datos.

Fernández ha resaltado que se ha consolidado una amplia red de colaboración para avanzar hacia un modelo turístico más eficiente, competitivo y sostenible, al tiempo que ha animado a ayuntamientos y agentes turísticos a aprovechar la PID Jaén "para situar a la provincia a la vanguardia del sector".