La Plataforma Inteligente que impulsa la Diputación de Jaén "transformará la gestión turística de la provincia"

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, junto a un tótem de la plataforma. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Inteligente de Destino (PID) que impulsa la Diputación de Jaén y que afronta su fase final "transformará la gestión turística de la provincia".

Así lo ha indicado este lunes la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, quien ha explicado que se traduce en una infraestructura digital provincial al servicio del sector turístico, con herramientas útiles para los municipios, nuevos servicios para el visitante y una forma de trabajar más coordinada entre administraciones públicas, empresas y agentes del sector.

El proyecto PID Jaén Turismo Inteligente tiene una inversión superior a los 4,6 millones de euros y está financiado con los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

"Patrimonio, naturaleza y oleoturismo hacen de nuestra provincia un destino único, que ahora da un paso más y se convierte en destino turístico inteligente gracias a este proyecto estratégico", ha afirmado en una nota Arco.

Al hilo, ha señalado que, "a través de la Plataforma Inteligente de Destino, se recogen y analizan datos en tiempo real para conocer mejor al visitante, para planificar con evidencias y para coordinar a administraciones y a empresas".

"Desde el principio, hemos concebido PID Jaén como un modelo de gobernanza compartida, una forma de trabajar basada en la cooperación, el intercambio de conocimiento y la búsqueda de soluciones útiles para la realidad de nuestro territorio", ha destacado la responsable de Gobierno Electrónico y Régimen Interior.

Por ello, ha celebrado que 95 de los 97 ayuntamientos de la provincia se hayan adherido a esta iniciativa, lo que demuestra el compromiso de los municipios "con un modelo turístico más digital, más sostenible y mejor coordinado".

Entre las herramientas desarrolladas con PID Jaén, se encuentran soluciones orientadas a mejorar la presencia digital de los municipios, facilitar la gestión turística local y avanzar en la inteligencia turística. Para ello, se va a dotar a cada ayuntamiento de una web turística y la generación de nuevos contenidos, como un vídeo de promoción turística y fotografías profesionales.

"Esta actuación tiene como objetivo garantizar que todos los municipios, con independencia de su tamaño o de sus recursos turísticos, dispongan de herramientas de comunicación visual que contribuyan a mejorar su posicionamiento y visibilidad", ha comentado.

OFICINA VIRTUAL

Igualmente, Inés Arco se ha referido a la Oficina Virtual Turística, que ofrece servicios a las personas que atienden al turista, al tiempo que permite el registro de los visitantes a través de una herramienta común.

"De este modo, se pasa de una gestión de la información segmentada, con datos almacenados en distintos municipios y en diferentes formatos, a una plataforma común que permite recopilar datos de forma estandarizada, lo que también facilitará la elaboración de informes y el análisis del turismo que recibe nuestra provincia", ha añadido.

Además, algunos municipios contarán con audioguías, realidad aumentada y contenidos 3D cuando estén ligados a productos turísticos como la ruta de Castillos y Batallas en el Reino de Jaén. También en el marco de este proyecto se ha trabajado en un módulo de reservas 'on line', se ha dotado a cada ayuntamiento de un dominio propio asociado a un QR, y se han llevado a cabo acciones de sensórica, especialmente en municipios del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

"Jaén ha desempeñado un papel protagonista dentro de la Red de Plataformas Inteligentes de Destino. Nuestro proyecto inició su ejecución de forma temprana respecto a otros destinos beneficiarios, lo que nos ha permitido actuar como destino tractor y colaborar con Segittur en la validación y mejora de distintas soluciones que podrán ser aprovechadas posteriormente por otros territorios", ha dicho Arco.

No obstante, según ha apuntado, "el éxito definitivo de PID Jaén dependerá de que ayuntamientos, empresas y agentes turísticos hagan suyas todas estas herramientas y las conviertan en una palanca de desarrollo para sus territorios".