El programa Proemprende comienza sus acciones en cinco municipios de la provincia de Jaén

Luis Miguel Carmona (d) participa en el acto de inicio del programa Proemprende en Arjona. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa Proemprende que impulsa la Diputación de Jaén ha comenzado sus acciones en cinco municipios de la provincia: Carboneros, Torreperogil, Baeza, Castillo de Locubín y Arjona.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha explicado que 75 personas con especiales dificultades para acceder al empleo participan en esta iniciativa cofinanciada por la Administración provincial y el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027.

Así lo ha indicado en el acto de inicio de Proemprende en Arjona, donde ha afirmado que el programa busca fomentar el emprendimiento y a mejorar la inserción laboral en la provincia jiennense de colectivos con dificultades para conseguir empleo, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes.

"Estamos hablando de cinco acciones muy importantes a nivel comarcal que van destinadas a aquellas personas en situación vulnerable que tienen más difícil el acceso al mundo laboral. Se pretende abrirles nuevas oportunidades laborales, orientarles, capacitarles y ayudarles a poner en marcha una idea de negocio", ha comentado.

Carmona ha detallado que Proemprende tiene un presupuesto de 200.000 euros para la provincia jiennense, financiado al 15 por ciento por la Diputación y el resto procedente de una subvención concedida por la Fundación Incyde.

Su ejecución va a permitir formar a personas desempleadas que tienen un mayor riesgo de exclusión del mercado laboral, sobre todo, menores de 30 años y mayores de 45 años, personas con discapacidad, mujeres y personas pertenecientes a colectivos en exclusión social.

Gracias a esta iniciativa, se ofrece formación y acompañamiento a 75 personas residentes en la provincia de Jaén con el objetivo de generar nuevas oportunidades laborales mediante la orientación profesional, el apoyo a la inserción laboral, la capacitación y el apoyo al emprendimiento y el asesoramiento individualizado.

"En la Diputación Provincial de Jaén no tenemos competencias en esta materia, pero toda convocatoria de ayudas a la cual podemos acceder, intentaremos conseguirla para generar más oportunidades, más riqueza y más empleo en esta provincia", ha asegurado el diputado de Empleo y Empresa.