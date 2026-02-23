La provincia de Jaén vuelve a ser esta semana escenario de la Andalucía Bike Race con dos de sus etapas

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén volverá a ser escenario de la Andalucía Bike Race, con dos de las seis etapas de su décimo sexta edición, las previstas los próximos 25 y 26 de febrero.

En concreto, son la tercera y cuarta, ambas con salida de la calle Bernabé Soriano, en la capital, y meta en el Palacio de Deportes Olivo Arena. La del miércoles tendrá un recorrido de más de 52 kilómetros que atravesará Jabalcuz, Jamilena o el Neveral, mientras que la del jueves, de más de 47 kilómetros, discurrirá íntegramente por la zona del castillo de Santa Catalina.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la presentación en Jaén de esta competición de ciclismo de montaña (MTB) por etapas. El acto, celebrado en el Museo Íbero, ha contado con el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella; la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y la concejala jiennense de Deportes, Beatriz López.

También han asistido el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta, Gorka Lerchundi; el director y el presidente de Esedos Events, Aitor Jiménez y Xavier Bartrolí; el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda y representantes de las diputaciones de Granada y Córdoba, además de Natalia Fischer, ciclista y campeona de Europa de maratón en 2021 y 2022.

Estrella ha destacado que la cita tiene el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte como patrocinador principal y el objetivo de proyectar Andalucía como un escaparate para el turismo, el deporte y la sostenibilidad. Al hilo, ha recordado que se desarrolla anualmente desde 2011 y se recorre parajes andaluces, con sedes principales en Jaén, Granada y Córdoba.

"Hablamos de una de las dos mejores pruebas del calendario internacional según los estándares de la unión ciclista internacional", ha declarado el delegado.

Este año son 725 deportistas los que participan, un crecimiento significativo en comparación con la de 2025, cuando fueron 650. Ha aludido, igualmente, a su categoría SHC o 'fuera de categoría', "lo que representa el nivel más alto de prestigio y exigencia para carreras de bicicleta de montaña por etapas".

"El Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta por competiciones deportivas de este tipo. Competiciones que abarcan más de 300 kilómetros y que ayudan a proyectar nuestro territorio, imagen de Andalucía desde el punto de vista sostenible, turístico, saludable y económico", ha subrayado.

En este sentido, el delegado ha indicado que esta cita se suma a otras celebradas en Jaén a lo largo de los años como la vuelta ciclista de a España 2021, 2022, la vuelta ciclista de Andalucía u otras competiciones como balonmano, fútbol sala, kárate.

"Jaén no tiene que inventarse nada, sino poner en valor aquello que nos identifica, nos singulariza y de lo que nos sentimos orgullosos y que gracias a eventos deportivos como estos damos a conocer nuestra tierra a nivel mundial", ha declarado.

PRUEBA CONSOLIDADA

Por su parte, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha resaltado que la Andalucía Bike Race es "una prueba plenamente consolidada" en el calendario internacional de bicicleta de montaña, que vuelve a elegir Jaén como "escenario privilegiado".

"Entre el 23 y el 28 de febrero, las provincias de Granada, Jaén y Córdoba se convierten en el gran circuito de esta competición, que tendrá el territorio jiennense los días 25 y 26 como jornadas clave", ha comentado.

Arco ha señalado, igualmente, que la Diputación viene realizando "una apuesta decidida por acoger y respaldar eventos deportivos de repercusión nacional e internacional". "Creemos en el deporte como motor de desarrollo, como herramienta de promoción turística y como elemento generador de empleo y riqueza para nuestros pueblos", ha asegurado.

Ha incidido en que ser escenario de eventos deportivos, especialmente aquellos ligados al ciclismo, como la Bike Race, ha permitido que "Jaén se haya convertido, por méritos propios, en un auténtico paraíso para los amantes del ciclismo".

COMPROMISO

Asimismo, la concejala de Deportes de Jaén ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento con una carrera que, "otro año más, vuelve a contar con el respaldo de muchas instituciones". "Quiero trasladar nuestra enhorabuena a la organización, porque también este año hemos visto, cómo hemos demostrado una vez más la capacidad organizativa frente a las adversidades que hemos tenido por desgracia tras el tren de borrascas que ha azotado a nuestra tierra", ha dicho.

López ha recalcado que la tercera y cuarta etapa, en tierras jiennenses, son "van a ser de las más decisivas y donde se va a disputar el podio de esta edición". Además, ha animado a aprovechar "ese escaparate para todos los 'bikers' del mundo" para que Jaén "brille en el marco de ese Paraíso Interior de la provincia para deportistas al más alto nivel.