El proyecto PotencIA2 inicia sus mentorías para que empresas de la provincia de Jaén aprovechen el potencial de la IA

Inicio de las mentorías dentro del proyecto PotencIA2. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'PotencIA2: La inteligencia artificial (IA) como impulso a las empresas jienenses' ha comenzado sus mentorías con el objetivo acercar las posibilidades que ofrece esta tecnología y su potencial como herramienta para mejorar la competitividad empresarial, optimizar procesos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en el inicio de inicio de estas mentorías empresariales, dentro de la citada iniciativa impulsada por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar en colaboración con la Diputación.

"Vamos a brindar a empresas y empresarios de la ciudad de Andújar y, por supuesto, de su comarca, el gran abanico de oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para generar más riqueza y empleo, para lo cual es necesario que se formen y amplíen sus conocimientos sobre esta nueva tecnología", ha afirmado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, en un acto que también ha contado con el presidente de la entidad cameral, Javier Camello.

Estas mentorías forman parte de un proyecto que incluye, además, otras acciones para acercar la Inteligencia Artificial al empresariado jiennense, como seminarios y sesiones de asesoramiento y acompañamiento a aquellas firmas que quieran implementar nuevas herramientas de IA para incrementar su capacidad, diversificación y crecimiento.

En los seminarios previstos se abordarán desde su aplicación a la empresa actual a herramientas de inteligencia artificial dirigidas al empleo, el desarrollo profesional y el emprendimiento, así como a la mejora de la comunicación y visibilidad empresarial. Igualmente, habrá un taller práctico de aplicaciones empresariales y se asistirá a un evento de referencia sobre IA y transformación digital.

La Diputación de Jaén ha financiado la segunda edición de este proyecto en el marco de un convenio con la Cámara de Comercio de Andújar, que es la encargada de su desarrollo. Este programa está dirigido tanto a empresas como a autónomos, personas emprendedoras, trabajadoras y desempleadas de la demarcación territorial de esta entidad cameral.