La Recreación de la Batalla de Bailén (Jaén) prevé reunir el próximo fin de semana "a más 5.000 visitantes"

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los distintos actos programados en el marco de la Recreación de la Batalla de Bailén (Jaén) esperan reunir a "más de 5.000 visitantes" el próximo fin de semana, cuando el municipio viajará a uno de sus momentos históricos más relevantes, el año 1808, cuando las tropas españolas derrotaron por primera vez a las napoleónicas.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la presentación de este evento, incluido en el producto turístico 'Castillos y batallas del reino de Jaén', en la que han participado el alcalde, Luis Mariano Camacho, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes en Jaén, José Ayala.

"Se trata de un fin de semana único. No es un teatro, recreamos la historia, reviviendo aquel 19 de julio de 1808 que llega siempre precedido de los matices de la época, como el mercado, la taberna, escaramuzas, campamentos, concursos de disparo con las armas que se utilizaban en 1808 y, para los amantes de la historia, conferencias de alto nivel", ha explicado el regidor.

Camacho, que ha agradecido a las administraciones provincial y autonómica su patrocinio, sin el que "sería mucho más complicado" la celebración de esta cita, ha destacado que "Bailén recrea exactamente igual que aconteció aquella contienda", de "ahí su importancia que mueve a más de 5.000 visitantes".

De ahí que haya invitado a acudir al municipio para "sentir la grandeza, la ilusión y la valentía de un pueblo". "Vas a vivir el miedo con el que se enfrentó este acontecimiento y vas a ganar con la emoción que supuso la victoria gracias a nuestros recreadores, verdaderos amantes de nuestra historia", ha comentado.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, de su lado, ha puesto de relieve el papel que juega la ciudadanía en la puesta en escena de esta recreación, "ya que le ponen corazón y alma en la celebración de un momento que fue clave en la Guerra de la Independencia de España, en el que pueblo de Bailén demostró valentía y determinación".

"A través de la estrategia 'Castillos y batallas del reino de Jaén', la Diputación no sólo conserva, recupera y promueve el patrimonio natural y artístico de la provincia, sino que, además, impulsa una serie de iniciativas, que tienen como fin la atracción de mayor turismo a la provincia además de la generación de empleo y riqueza en nuestro territorio", ha destacado.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha resaltado "el gran patrimonio turístico, cultural e histórico que atesora la provincia de Jaén". Al hilo, ha situado a Bailén "como ejemplo de uno de los eventos turísticos y culturales más emblemáticos de toda Andalucía y, sin duda, una cita imprescindible para los amantes de la historia y de la emoción".

"Se trata de un evento consolidado como una auténtica experiencia turística donde la historia marida con la gastronomía, la música, el arte y la vida de un pueblo que abre sus puertas de par en par. En Bailén el viajero no es espectador, es parte de la historia", ha valorado Ayala.

PROGRAMA

El programa de actividades incluye exposiciones, conferencias y visitas guiadas, además de los dos actos centrales: la escaramuza por las calles de Bailén, la tarde noche del sábado 4 de octubre, y la propia Recreación Histórica de la batalla, que tendrá lugar el domingo día 5 con cambio de ubicación en esta edición, en un espacio habilitado entre la confluencia de las calles Diego Cabrera e Isabel II.

Más de 450 recreadores procedentes de 38 asociaciones nacionales e internacionales, tres cañones, 14 caballos y alrededor de 140 kilos de pólvora componen el fuerte de esta acción turística, cultural e histórica en un Bailén que retrocede a 1808.

Igualmente, la programación incluye un mercado de época y una cantina, además de sumar la participación de diferentes establecimientos que acomodan su oferta a la gastronomía del siglo XIX.