Reyes afirma que iniciativas como el Bosque Poético, en la Sierra de Segura, hacen más atractiva la oferta provincial

TORRES DE ALBANCHEZ (JAÉN), 9 (EUOROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado que iniciativas como el Bosque Poético, en la Sierra de Segura, "hacen más atractiva la oferta turística y cultural de la provincia".

Así lo ha indicado en el acto de descubrimiento de una placa dedicada al escritor Antonio Machado en este espacio, ubicado en la finca ecológica Bonilla, cerca de Torres de Albanchez y Benatae.

Organizado por la Fundación Savia en colaboración con la Administración provincial con motivo del 150 aniversario del nacimiento de este poeta, ha contado también con el presidente de esta entidad, Francisco Casero; el alcalde de Torres de Albanchez, Francisco Javier Niño; el alcalde en funciones de Benatae, Ramón Pérez; el presidente de la Fundación Española Antonio Machado, Manuel Núñez, y los propietarios de la finca, Mari Carmen Álvarez y Vicente Rodríguez.

Durante su intervención, Reyes ha felicitado a los impulsores de esta propuesta, que, "sin lugar a dudas, es un sitio clave e ideal para desarrollar lo que tiene que ser el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas".

Este espacio natural, a su juicio, "ya de por sí tiene una oferta suficiente para hacerlo atractivo a los visitantes". "Pero ampliar la oferta desde el punto de vista literario también suma a lo que estamos buscando en la provincia de Jaén, que es aprovechar nuestras singularidades, entre las que se encuentran la cantidad de poetas y escritores que han pasado por la provincia de Jaén", ha afirmado.

En esta jornada se ha descubierto la placa dedicada a Antonio Machado, mientras que el año pasado se hizo lo mismo con la de Miguel Hernández "y así hasta 30 placas que hay en este espacio donde se homenajea y reconoce a los poetas".

Además, el presidente de la Diputación ha valorado el trabajo que se desarrolla la Fundación Savia "no solamente en este bosque, sino también con el Concurso Internacional de Poesía Rural y el Encuentro de Poetas Rurales que se va a celebrar el próximo mes de noviembre y que enriquece más la provincia de Jaén y, por supuesto, este parque natural".

Por su parte, Casero ha confiado en que, "con el paso de los años, este Bosque Poético será un sitio de paso obligado en este parque natural, porque todo suma para ampliar la oferta de un lugar como este". Manuel Núñez, de su lado, ha calificado esta iniciativa como "maravillosa" y se ha mostrado encantado de que la poesía de Antonio Machado forme parte de este espacio.