Reyes asegura que lo mejor de Geolit, en Megíbar (Jaén), "está por venir" con nuevas empresas y proyectos

MENGÍBAR (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en Mengíbar en un encuentro con empresariado de del parque científico-tecnológico, acto con el que ha finalizado la conmemoración del 25º aniversario de la creación de estas instalaciones.

Durante su intervención, Reyes ha puesto de relieve que este parque "es y está siendo un espacio de oportunidades" y ha afirmado que lo mejor del mismo "está por venir y va a ir a más". Asimismo, el presidente de la Administración provincial ha señalado que la celebración de este vigésimo quinto aniversario ha permitido conocer la historia de Geolit y de cómo se puso en marcha, además de poner de manifiesto "la apuesta permanente" que la Diputación ha realizado por este parque empresarial.

"Fue un acierto hacernos cargo de la gestión y gestionarlo de mano de quienes son los verdaderos protagonistas, que son las empresas y los trabajadores y trabajadoras", ha dicho Reyes.

En la actualidad, son 75 las empresas ubicadas en este parque científico-tecnológico que suman 1.500 trabajadores, "aunque hay empresas cuya sede principal está aquí, por lo que podemos estar hablando de cerca de 10.000 trabajadores, como Caja Rural, que está muy dispersa por la provincia, o Avanza, que tiene empleados por todo el territorio nacional o Macrosad, con casi 8.000 trabajadores en distintas comunidades autónomas.

El presidente ha hecho hincapié en cómo esto demuestra "el importante músculo empresarial de Geolit, por lo que hay que apostar por un espacio como éste". En este sentido, ha avanzado que próximamente se incorporarán nuevas empresas y proyectos a las instalaciones de Geolit, especialmente a rebufo del Cetedex, como la Cátedra SAPA Placencia, entre otras iniciativas.

Por su parte, el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, ha mostrado su satisfacción por la celebración de este encuentro con representantes de empresas instaladas en Geolit "que hoy son imagen de prosperidad, innovación y desarrollo económico aquí en Mengíbar y en la provincia de Jaén", por lo que ha felicitado a la Diputación "por su compromiso con el parque, con esta localidad y con la provincia, un apoyo incondicional que está haciendo que Geolit se convierta en un importante motor de desarrollo y de emprendimiento".

Además de mantener este encuentro con empresas ubicadas en este parque científico-tecnológico, Reyes ha realizado una visita a las instalaciones del aula de ocio infantil que se habilita de forma gratuita durante los periodos estival y navideño en Geolit para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas que trabajan en las empresas ubicadas en el mismo.