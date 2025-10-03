Reyes habla de "hito" para referirse a los casi 100 millones que recibirá la provincia de Jaén con los EDIL

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francico Reyes, ha subrayado que la concesión a la provincia de casi 100 millones de euros en fondos Edil "es un hito importante por lo que va a suponer para la cohesión social y el progreso de nuestra provincia".

Reyes ha participado en un acto sobre las Estrategias de Desarrollo Local Integrado, los conocidos como fondos EDIL, en el que se ha dado a conocer que la provincia de Jaén recibirá una nueva inversión que asciende a casi 100 millones de euros procedentes de estos fondos que gestiona el Gobierno de España.

En este acto, en el que también han tomado parte la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Reyes ha explicado que se trata de fondos FEDER, del marco comunitario 21-27, que "van a ser importantes para los municipios, en primer lugar por su cuantía económica, pero también para desplegar actuaciones en ese desarrollo urbano sostenible".

En total, y sumando las aportaciones municipales y de la Diputación, que gestionará seis proyectos, la inversión rondará los 116 millones de euros, de los que se van a beneficiar 65 localidades jiennenses. "Estamos ante un nuevo ejemplo de la oportunidad que están suponiendo los fondos europeos para llegar hasta el último rincón de los territorios", ha dicho Reyes.

Reyes ha puesto el acento en que se trata del "mayor volumen de fondos europeos recibidos en la historia" y se ha referido también a los fondos Next Generation del Plan de Recuperación del Gobierno de España, que han permitido invertir en la provincia de Jaén 524 millones de euros, de los cuales en la Diputación Provincial se están gestionando 37 proyectos por un importe superior a los 57 millones de euros.

Con estas inversiones, que en su mayoría han llegado en los últimos dos años, "se está dando respuesta a reivindicaciones históricas de la provincia de Jaén, desde ese proyecto tractor en torno a la defensa que presentó el presidente del Gobierno, el Cetedex, que se encuentra ya en la primera fase del campus principal en un estado muy avanzado para invertir 220 millones de euros".

Igualmente se ha referido "a los 400 millones de euros que va a suponer la conexión de Jaén con la alta velocidad a través del bypass de Montoro, que en este momento está en licitación el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental".

También ha puesto como ejemplo el convenio firmado con el Ministerio para la Transición Ecológica por importe de 206 millones de euros con el objetivo de mejorar el abastecimiento a nuestros pueblos; la autopista eléctrica que permite que el desierto que va desde Baza hasta Úbeda tenga una línea prevista de 400 kV; o a la apertura de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda, que será realidad en el primer trimestre del año que viene.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno de España ha puesto de manifiesto que dentro de todo lo que ha sido la adjudicación de los EDIL, ha habido una mayor proporción de proyectos que se han adjudicado a Andalucía, y dentro de Andalucía destaca la provincia de Jaén".

A su juicio, este territorio es el que "mejor representa el espíritu, el dinamismo" con proyectos que contribuyen al asentamiento de la población y a la cohesión del territorio, para que "elijan vivir en estos lugares porque tengan oportunidades de empleo, porque puedan tener la seguridad de que su ayuntamiento contribuirá a que en el futuro hereden otras personas un planeta que sea sostenible, por tener espacios de convivencia y proyectos innovadores".

Montero ha expuesto que la presente convocatoria cuenta con un 30% más de fondos que la que se repartió en la edición anterior, por lo que es "la convocatoria de ayudas más importante que nunca tuvieron las entidades locales".

PROYECTOS

En este acto celebrado en la Diputación de Jaén se han presentado algunas de estas iniciativas. Así, la diputada de Fondos Europeos y Geolit se ha encargado de desgranar el Área Urbana Funcional de Sierra de Cazorla, que ejecutará un Plan de Actuación Integrado (PAI) que asciende a diez millones de euros.

"Se nos han concedido algo más de siete millones de euros, de los que el 85% van a ser cofinanciados por fondos europeos Feder", ha explicado Lourdes Martínez, quien ha asegurado que se trata de "una inyección muy relevante para esta comarca", ya que va a beneficiar a nueve municipios --Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé--, y a una población de casi 30.000 personas.

El nombre que se le dio a este PAI fue 'Sierra de Cazorla, bienestar, economía y sostenibilidad', que resume la esencia de este plan, dado que, por un lado, pretende transformar el territorio para mejorar la calidad de vida de su población, y por otro busca diversificar y fortalecer el tejido productivo.

Por lo que respecta al proyecto ligado a la comarca de Martos, su alcalde, Emilio Torres, ha precisado que es "una hoja de ruta para seguir trabajando en el futuro de una ciudad" y en el que se apuesta "por la recuperación y la puesta en valor de ese patrimonio tan importante".

El alcalde de Jaén se ha "sumado a la satisfacción de este día en el que ha tocado la lotería a la provincia de Jaén, y ha sido un gordo muy repartido". En esta dirección, ha recalcaddo que "lo que es bueno para la provincia es bueno para Jaén y lo que es bueno para Jaén es bueno para la provincia".

En concreto, en Jaén se van a aprovechar estos fondos "para llevar a cabo actuaciones necesarias, fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, para hacer mejor la vida de la gente, para que Jaén siga creciendo desde un punto de vista comercial, que es un objetivo fundamental", ha detallado Millán.