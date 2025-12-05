Reyes participa en una misión en Mauritania para reforzar alianzas en empleo y cooperación internacional

Uno de los encuentros mantenidos en Mauritania. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI), Francisco Reyes, ha participado en un misión institucional en Mauritania dirigida a reforzar las alianzas institucionales para el desarrollo local, el empleo y la cooperación internacional.

En el marco de esta misión, donde también se ha querido renovar el compromiso del municipalismo andaluz con el país africano, ha mantenido encuentros de trabajo con representantes de distintas instituciones y entidades, según ha informado este viernes la Diputación jiennense.

Entre ellos, el embajador de España en Mauritania, Pablo Barbará, con quien ha puesto de manifiesto el valor de la cooperación descentralizada local como un instrumento fundamental de la cooperación española para contribuir al desarrollo sostenible de esta zona africana.

Además, la delegación andaluza encabezada ha participado en una sesión de trabajo conjunta con la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Local, dependiente del Ministerio del Interior de Mauritania, y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este encuentro ha ido dirigido a estudiar la articulación de las iniciativas de Famsi con el Programa Marco de Apoyo al Pilotaje de la Descentralización y el Desarrollo Económico Local Integrado (Paddeli). Se trata de un instrumento de referencia en este país africano para fortalecer las capacidades de las autoridades locales y promover un desarrollo económico inclusivo desde los territorios.

Igualemnte, se ha propuesto la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Mauritania, la Asociación de Municipios de Mauritania, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Famsi con el objetivo de aprovechar la experiencia española y su proceso de descentralización para desarrollar el proceso de descentralización y desarrollo local de este país africano, a través del acompañamiento de los gobiernos locales andaluces y el estudio de sus competencias y buenas prácticas.

De otro lado, se han mantenido encuentros bilaterales con la Asociación de Alcaldes de este país, la Oficina de Cooperación Española y la delegación de la Unión Europea en este territorio africano. Además, Reyes ha participado en un taller de trabajo con diferentes organismos gubernamentales y la Unión Europea para intercambiar prioridades en torno a la formación profesional y empleo y conocer las prioridades en materia de movilidad laboral.

En este sentido, ha indicado que sectores estratégicos para la economía de la zona, como la pesca, la agroalimentación y las energías renovables pueden centrar futuras líneas de colaboración con la participación de agentes económicos, siguiendo la experiencia del programa Movegreen desarrollado en Marruecos.

Este viaje a Mauritania ha estado precedido por una visita a Senegal, que incluyó también la celebración de distintos encuentros de trabajo y la inauguración de infraestructuras y centros de formación en Podor.