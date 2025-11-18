Reyes remarca la cooperación técnica y económica de la Diputación de Jaén con los pequeños y medianos municipios

LAHIGUERA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha remarcado este martes la cooperación técnica y económica que esta administración mantiene, especialmente, con los pequeños y medianos municipios de la provincia.

Así lo ha indicado durante la visita oficial que ha realizado a Lahiguera, donde, acompañado por la alcaldesa, Inmaculada Morales, se ha desplazado a distintos puntos de la localidad y ha conocido proyectos que se están impulsando desde el Ayuntamiento.

Reyes --que se ha desplazado en primer lugar al Consistorio, donde ha saludado a los miembros de la Corporación local y a los técnicos, además de firmar en el libro de honor-- ha explicado el objetivo de la visita: "Conocer con un poquito más de detalle cuáles son las preocupaciones, los proyectos inmediatos a medio y largo plazo de un nuevo equipo de gobierno con una alcaldesa de la que he podido comprobar la ilusión, las ganas y el compromiso que tiene con sus vecinas y con sus vecinos", ha comentado.

La remodelación de la plaza 1º de Mayo, la construcción de un espacio cultural al aire libre y un salón de usos múltiples, además de las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de los fondos EDIL (Estrategias de Desarrollo Local Integrado) o el proyecto en El Pilar para regular el control del agua para los agricultores han sido algunas de las iniciativas de las que la alcaldesa ha informado.

"Se trata de actuaciones en distintos barrios del municipio que son imperiosas para la alcaldesa, que tiene ganas de hacer muchas cosas y, aunque es verdad que quedan poco más de 18 meses para que esta legislatura finalice, estoy absolutamente convencido de que van a optimizar los recursos limitados que les llegan y que lo van a hacer escuchando a los vecinos y a las vecinas, viendo cuáles son sus prioridades y sus inquietudes", ha afirmado Reyes.

Igualmente, ha valorado la cooperación técnica y económica que la Administración provincial mantiene con los ayuntamientos pequeños y medianos, como Lahiguera. "Saben que tiene un aliado en la Diputación, desgraciadamente con un presupuesto limitado, pero siempre a disposición de los ayuntamientos, que son la razón de ser de las diputaciones provinciales", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción por esta visita oficial. "Estamos muy contentos de tenerle aquí y de que visite algunas de las zonas y de los lugares de nuestro pueblo, ya que muchos de ellos necesitan algún tipo de reforma y nos gustaría que él nos aconsejara", ha dicho, al tiempo que ha señalado que pretenden "llevar a cabo proyectos interesantes para Lahiguera".