Reyes valora el papel "clave" de Aprompsi en el día a día de personas con discapacidad intelectual

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado el papel "clave" de la asociación Aprompsi en el día a día de personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Así lo ha indicado este jueves durante a una visita a las instalaciones de Aprompsi, en la capital, donde que se ha reunido con su presidenta, Ana María Quílez, y miembros de su junta directiva.

En este encuentro, en el que también ha participado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, han abordado el proyecto del nuevo Centro Multiservicio que la asociación promueve en Jaén, junto a sus actual sede, en el Bulevar.

Reyes ha subrayado la gran labor que realiza Aprompsi tanto en la ciudad como en el resto de la provincia "para dar cobertura a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, así como a sus familias, para las que esta asociación es clave y fundamental en su día a día".

Igualmente, ha aludido a la línea de colaboración permanente que la Diputación mantiene con Aprompsi a través de la financiación de actividades como programas de ayuda asistencial, proyectos deportivos, iniciativas culturales y turísticas, escuelas de verano y conciliación familiar o programas de sensibilización y concienciación sobre la discapacidad intelectual a la ciudadanía, entre otros.

Desde la asociación, por su parte, se ha señalado que el nuevo Centro Multiservicio de Jaén será pionero en la provincia. En él, se ofrecerán múltiples servicios para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, como residencia, centro de día y centro ocupacional. También contará con zonas para la práctica deportiva, actividades de ocio, formación extracurricular y desarrollo personal.