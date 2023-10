Reyes ve en la nueva planta de Acesur en Jabalquinto (Jaén) "el esfuerzo del sector para obtener mejores aceites "

JABALQUINTO (JAÉN), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en Jabalquinto en la inauguración de la nueva almazara que la empresa Acesur ha construido en este municipio, unas instalaciones modernas, sostenibles y con la última tecnología que, como ha incidido Reyes, son "un ejemplo claro del esfuerzo que hacen los agricultores para obtener los mejores aceites de oliva".

En este acto, en el que también han tomado parte el presidente de este grupo, Juan Ramón Guillén, miembros de su familia y responsables de la Junta de Andalucía, Francisco Reyes ha señalado que con la apertura de esta almazara, Acesur "da un paso más en su apuesta por la provincia de Jaén, con la que mantiene unos estrechos vínculos desde hace ya más de dos décadas" y en la que cuenta con otras dos plantas, en Vilches y en Puente del Obispo (Baeza).

De hecho, desde que en 2002 llegó a la provincia para hacerse cargo de Coosur, esta empresa ha invertido "más de 120 millones de euros en sus plantas y ha creado más de 460 empleos directos y esta nueva infraestructura", que Reyes ha calificado como "un espacio que es una nueva catedral del aceite de oliva que, además de molturar mucha aceituna, obtendrá aceite de calidad".

Todo ello, como ha señalado el presidente de la Diputación, "aprovechando también las nuevas tecnologías para hacer esta planta más eficiente y sostenible, desde la cogeneración a través del orujo y el alpeorujo, hasta las placas solares para producción de energía fotovoltaica". Por todo lo anterior, Francisco Reyes ha agradecido a la familia Guillén este gran esfuerzo que de nuevo han hecho en la provincia de Jaén".

Tras visitar estas instalaciones de última generación, se ha procedido a la entrega de la 3ª edición de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén, unos galardones que reconocen proyectos e iniciativas que contribuyen a la mejora y evolución del sector olivarero español a nivel nacional y europeo, y que este año han recaído en el jiennense Manuel Parras (mención especial a la trayectoria profesional); Isabel María y Juan Francisco Escalera Álvarez (premio joven agricultor); proyecto Wildlife Protection System (premio Innovación Rural Olivarera); y la star up Souji (premio New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain Award).