La ruta de Cerdá y Rico, en Cabra del Santo Cristo, a une a la aplicación Relatidos, sobre memoria oral del medio rural

JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ruta cultural dedicada a Arturo Cerdá y Rico, en Cabra del Santo Cristo (Jaén), se ha incorporado a Relatidos, una plataforma digital dirigida a poner en valor la memoria oral del medio rural a través de los recuerdos y las vivencias de sus habitantes, que invita al viajero a que conozca un destino mediante el contenido de estos relatos.

La iniciativa ha sido presentada este viernes en la Diputación, con la participación de su presidente, Francisco Reyes; el alcalde cabrileño, Juan Guidú, la fundadora de la empresa Relatidos, Ana Rodríguez, y Ana Jódar, representante de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico.

"Desde la Diputación, hemos querido sumarnos a esta iniciativa turístico-cultural que contribuye a poner en valor y preservar la memoria oral de las zonas rurales, en este caso, de Cabra del Santo Cristo, y que permite al viajero conocer su destino a través de sus habitantes. Algo que demandan cada vez más los viajeros, un turismo basado en las experiencias", ha explicado Reyes.

La presencia en Relatidos de la ruta dedicada a Arturo Cerdá y Rico supone la incorporación de testimonios sonoros a las 14 fotografías que conforman la exposición callejera 'Tras las huellas de Cerdá y Rico', organizada por el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo con el patrocinio de la Diputación y que se extiende por distintos enclaves del casco urbano de esta localidad de Sierra Mágina.

De esta forma, al consultar esta ruta a través de la aplicación de Relatidos, cada una de estas imágenes está acompañada por relatos orales que contribuyen a describirla. "Ofreciendo así, una experiencia turística y cultural muy diferente al visitante", que "refuerza la oferta de esta localidad, de la comarca de Mágina y, por tanto, de la provincia", ha insistido.

Al hilo, Reyes ha felicitado a Relatidos por impulsar este proyecto, así como al alcalde de Cabra del Santo Cristo por la puesta en valor que lleva a cabo este Ayuntamiento del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de esta localidad.

Igualmente, se ha referido al trabajo que la Diputación ha realizado para la preservación del legado y la figura de Cerdá y Rico. "El IEG se ha encargado de la labor de inventariado, catalogación y digitalización del legado compuesto por cerca de 3.000 imágenes", ha detallado.

Además, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, se ha llevado ya a cabo el proyecto de modernización y renovación de la Casa-Museo de Cerdá y Rico, con una inversión superior a los 36.000 euros.

PELLIZCO EN EL ALMA

Por su parte, el alcalde ha reconocido que este proyecto "te pega ese pellizco en el alma": "Escuchas a gente mayor con esas historias que conocemos los que vivimos en los pueblos pequeños. Recuperar todas esas historias y hacerlo con una aplicación que nace también desde el emprendimiento local es una satisfacción", ha subrayado Guidú, no sin añadir que este proyecto "sobre la historia del pueblo contada por el pueblo" se puede replicar en otros territorios.

Jódar, de su lado, ha recordado la trascendencia de Arturo Cerdá y Rico (Alicante, 1844), médico de profesión que se trasladó a Cabra del Santo Cristo por motivos laborales en el año 1871 y que fue pionero de la fotografía.

"Un personaje que, gracias a la fotografía, supo captar la esencia de nuestro pueblo y de tantos otros lugares, sus costumbres, su gente, vivencias y paisajes. Desde la Asociación, trabajamos en recuperar todo ese patrimonio y darle valor para que sea un motor cultural para todo el municipio", ha afirmado.

Por último, Ana Rodríguez, de la empresa Relatidos, ha detallado este proyecto digital, cultural y turístico que se basa "en ese museo al aire libre que ya estaba y que ahora se convierte también en una experiencia inmersiva, escuchando esos relatos". "Ya no solo se disfruta de la imagen y el paseo, sino que también se ofrece una historia e información que muchas veces no hay en lugares pequeños", ha dicho.