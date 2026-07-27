'El Sierra, Festival Rural', llegará a Beas de Segura (Jaén) el 21 y 22 de agosto

Presentación de 'El Sierra' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

'El Sierra, Festival Rural' llegará en Beas de Segura (Jaén) a su trigésima edición los días 21 y 22 de agosto, un evento organizado por la Asociación Cultural 'El Sierra' de esta localidad y que cuenta con la colaboración del consistorio beasense y de la Diputación de Jaén.

Entre los artistas y grupos que tomarán parte este año el Parque Valparaíso se encuentran: 'Los Mejillones Trigre', 'Mikele y su Bandarra', 'Los Psiconautas', 'Albertucho', 'Titín', 'Cat and The Squeaky Eye', 'Killmiya', 'Los Reincidentes', 'Benito Kamelas', 'Cervatana', 'THC' y 'DJ Karpin'.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha presentado este festival junto al alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, y el director del mismo, José Heredia, ha destacado que este evento "no es solo un cartel de conciertos, sino una forma de entender la cultura y el territorio".

En este sentido, Colomo ha subrayado que el consistorio beasense "ha sabido construir una propuesta diferente, una invitación a vivir el municipio durante unos días, pasear por sus calles, descubrir su patrimonio, disfrutar de su gastronomía, conocer sus tradiciones y compartir la hospitalidad de sus vecinos y vecinas".

En esta línea, la responsable del área de Cultura y Deportes de la Administración provincial ha puesto de relieve el papel que desempeña este tipo de citas musicales en la provincia. Así, Colomo ha subrayado que la "Diputación de Jaén comparte plenamente esa visión, al considerar que la cultura, cuando llega a todos los municipios, genera oportunidades reales que contribuyen a dinamizar la economía local y favorecen a fijar la población al territorio".

De igual forma, la diputada ha hecho hincapié en el impacto económico que tiene este festival para Beas de Segura, "ya que cada persona que se desplaza hasta el municipio para disfrutar de los conciertos también contribuye a impulsar la actividad comercial, hostelera y turística de la localidad".

Por su parte, el alcalde de Beas de Segura ha agradecido "el respaldo que la Diputación de Jaén brinda a este evento musical, así como la labor que desarrolla el colectivo cultural 'El Sierra' en la organización del festival".

Asimismo, Rodríguez ha destacado que "la cultura constituye uno de los principales motores de dinamización del municipio" y ha puesto en valor la trayectoria y el crecimiento de esta cita, que "se ha consolidado como un referente no solo en el ámbito provincial, sino también en el panorama andaluz y nacional".

En cuanto a la programación, 'El Sierra, Festival Rural' ofrecerá un amplio programa de actividades dirigido a públicos de todas las edades.

En el apartado musical, todos los conciertos serán gratuitos y contarán con la participación de grupos de primer nivel, junto a bandas emergentes de ámbito nacional y local, según ha destacado el director del festival. Asimismo, José Heredia ha avanzado que esta edición incluirá "un pequeño guiño al festival 'Sierra Rock'".