Somajasa trabaja para arreglar la rotura de una tubería en el sistema de agua de La Loma (Jaén) causada por el temporal

José Luis Hidalgo (c) visita los trabajos para reparar la tubería en el paraje Alto de la Osera. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MOGÓN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

Somajasa, empresa mixta formada por la Diputación de Jaén y Acciona encargada del ciclo integral del agua en la mayoría de los municipios de la provincia, trabaja en la reparación de una tubería del sistema de abastecimiento de La Loma que da suministro desde el pantano del Aguascebas hasta la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) Las Copas.

Una red en la que se ha producido una rotura debido al fuerte temporal de lluvia y viento de los últimos días, que ha obigado, además, a poner en marcha un suministro alternativo. Así lo ha indicado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, que se ha reunido este martes con representantes de los ayuntamientos afectados para informar sobre las obras de reparación.

Hidalgo, que ha realizado también una visita a esta actuación, ha destacado la celeridad con la que se está llevando a cabo por parte de la Diputación a través de la empresa mixta Somajasa, a pesar de las fuertes lluvias.

"Esta avería se detectó el viernes entre última hora de la mañana y primera hora de la tarde y el sábado por la mañana ya estaba abierta una nueva pista con maquinaria", ha afirmado, no sin añadir que "las lluvias complicaron bastante el acceso hasta la avería porque hay pendientes de más de cincuenta grados".

En la actualidad, se continúa avanzando, lo más rápidamente posible y en función de la situación meteorológica, en esta intervención para arreglar esta rotura de la red de abastecimiento, que se encuentra en un paraje de muy difícil acceso conocido como Alto de la Osera.

El material "ya está a pie de obra, se están montando las tubos y lo que es necesario es que deje de llover para poder soldarlos". Por ello, "en las próximas horas, si acompaña el tiempo", se espera "que se pueda solventar este problema".

En este sentido, Hidalgo ha agradecido a los técnicos de la Administración provincial y a los trabajadores de Somajasa la labor que están realizando "en unas condiciones enormemente complicadas" para poder reparar lo antes posible esta tubería.

Por otro lado, el responsable de Servicios Municipales ha señalado que desde Somajasa se ha activado un sistema de suministro alternativo a través de bombeos de agua ubicados en Mogón para garantizar el abastecimiento a los municipios afectados.

Aunque la rotura de esta tubería afecta al "abastecimiento principal del sistema de La Loma, Somajasa ha puesto a funcionar unos bombeos ubicados en Mogón, que cogen el agua directamente desde el río Guadalquivir". De este modo, "se está manteniendo el nivel de los depósitos y se está garantizando el suministro, siempre y cuando lo permita la turbidez del río".