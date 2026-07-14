El Taller Provincial de Música de la Diputación de Jaén contará con la participación de 44 bandas

Inauguración del Taller Provincial de Música - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Taller Provincial de Música, organizado por la Diputación de Jaén, contará en su trigésimo séptima edición con la participación hasta el 26 de julio de un total de 73 músicos, procedentes de 34 municipios y 44 bandas de música.

En el acto inaugural de este evento --celebrado en el Auditorio de San Francisco de Baeza (Jaén) con la presencia del alcalde de esta ciudad, Pedro Cabrera, y de la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo--, Latorre ha valorado "la excelencia en la formación musical" que ofrece a jóvenes jiennenses.

El máximo responsable de la Diputación ha subrayado que este taller "lleva casi cuatro décadas contribuyendo a la formación musical de jóvenes de toda la provincia de Jaén". Así, los participantes en este Taller Provincial de Música "van a ampliar sus conocimientos musicales, pero este proyecto no solamente les permite mejorar en el ámbito musical, sino también formar parte de una banda provincial que se desplaza a lo largo y ancho de nuestra provincia".

La banda actuará en seis municipios distintos para que "estos jóvenes demuestren todo lo que han aprendido en un taller que es muy especial, porque además supone una formación integral tanto desde el punto de vista musical como también humano, ya que aquí conviven y tienen unas experiencias distintas".

Los 73 jóvenes, de entre 10 y 22 años, que este año participan en esta actividad recibirán formación para mejorar y perfeccionar su técnica musical de manos de un plantel de profesores que estará dirigido de nuevo por Paco Morales.

"Van a vivir una experiencia inigualable", ha remarcado Latorre, quien ha deseado que esta experiencia "pueda ser ampliada cada año porque denota que las administraciones públicas como la Diputación de Jaén mantienen una apuesta muy clara por la formación musical en nuestra provincia".

Por todo ello, ha animado a estos jóvenes a que "aprovechen estos momentos porque son ineludibles para la formación, pero especialmente también por la convivencia que se produce durante estos días".

El alumnado del XXXVII Taller Provincial de Música conformará una banda provincial que ofrecerá seis conciertos en otros tantos municipios jiennenses con un programa de obras que incluirá desde pasadobles hasta bandas sonoras, el Himno de la Provincia de Jaén basado en el poema 'Aceituneros', de Miguel Hernández, así como el estreno del poema sinfónico 'Coronación de la Virgen del Alcázar', compuesto por Paco Morales.

Jimena acogerá el 21 de julio el primero de estos conciertos, que se trasladarán el día 22 a Arjonilla; el 23 de julio a Navas de San Juan; el 24 de este mes a Huelma y el día posterior, 25 de julio, a Beas de Segura. Baeza será sede el domingo, 26 de julio, de la última de estas actuaciones, un acto con el que se pondrá fin a esta edición del Taller Provincial de Música.