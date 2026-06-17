El tejido empresarial andaluz conoce las capacidades de Cetedex (Jaén) como "motor de innovación, empleo y desarrollo"

Inauguración de la jornada sobre el Cetedex,. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tejido empresarial de Andalucía ha conocido este miércoles de primera mano "las capacidades de innovación en tecnologías estratégicas para la defensa" que tendrá el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex). Promovido por el Ministerio de Defensa en Jaén, supone una "oportunidad histórica de diversificación" para la provincia y un "motor de innovación, empleo y desarrollo" para la comunidad.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de la jornada de presentación del Cetedex organizada en Sevilla por la Diputación jiennense y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), en colaboración con el Ministerio de Defensa, a través del INTA.

Un acto que ha contado con el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández; el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre; el director general del INTA, el teniente general Enrique Campo, y el director general de CTA, Elías Atienza.

Todos ellos han coincidido en señalar el valor estratégico del Cetedex como motor de innovación, desarrollo industrial y generación de oportunidades en este encuentro, al que han asistido cerca de 80 entidades y empresas interesadas en conocer el alcance de este proyecto.

"Presentamos un espacio de innovación y desarrollo tecnológico que está llamado a ser un centro de referencia en el ámbito de la industria de la defensa, especialmente en lo relacionado con la lucha antidron, los vehículos autónomos, y la inteligencia artificial. Una iniciativa del Gobierno de España en la que se está invirtiendo 220 millones de euros y que ha pasado de ser un proyecto a una realidad", ha destacado Latorre.

Al hilo, ha apuntado que "en el mes de diciembre de este año abrirán las puertas del campus principal con más de un centenar de personas empleadas", al tiempo que ha indicado que "es una realidad porque ha generado un ecosistema industrial, empresarial y económico muy importante para la provincia de Jaén".

Sobre el efecto tractor y generador de valor de Cetedex, el presidente de la Diputación ha recordado que empresas como Escribano o FMG ya se han instalado en el territorio jiennense. De ahí que, a través de la Corporación Tecnológica de Andalucía, se presente en este encuentro "a Andalucía, a las entidades y a las empresas importantes del ámbito tecnológico de la comunidad autónoma".

"Resaltando que este proyecto no es solo de la provincia de Jaén, sino que es un proyecto referente en el ámbito de la defensa para toda Andalucía y para España", ha declarado Latorre, quien ha agradecido al INTA, al Ministerio de Defensa y al Gobierno de España "el compromiso indiscutible" con la provincia.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha considerado que este encuentro tiene lugar "en un momento especialmente significativo, cuando las grandes cifras que definían el proyecto sobre el papel --220 millones de euros de inversión, más de 640 hectáreas de instalaciones, más de 2.500 empleos directos e indirectos-- comienzan a hacerse visibles sobre el terreno".

En este sentido, ha añadido que la próxima apertura de dos instalaciones de este centro, prevista para el mes de diciembre, evidencia "el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la provincia de Jaén y con Andalucía".

ESTRATEGIA DE COHESIÓN TERRITORIAL

Fernández ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia estatal de cohesión territorial y descentralización de las grandes inversiones públicas. "Cetedex no es una actuación aislada, sino parte de una visión estratégica que apuesta por generar oportunidades en todo el territorio y que está permitiendo que Andalucía sea protagonista de algunos de los proyectos tecnológicos, científicos, industriales y de infraestructuras más relevantes del país", ha explicado.

Al respecto, ha aludido a otras iniciativas estratégicas impulsadas por el Ejecutivo central en Andalucía, como el Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados (CEUS) en Huelva, la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, el acelerador de partículas Ifmif-Dones en Granada, la Agencia Espacial Española en Sevilla, el futuro centro IMEC en Málaga, la conexión ferroviaria de alta velocidad en Almería o el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Cádiz y Huelva.

"El Cetedex desempeñará un papel clave en la transformación económica de Jaén, al abrir nuevas oportunidades en sectores de alto valor añadido como la inteligencia artificial, los sistemas antidrón, la movilidad avanzada y los vehículos autónomos y conectados", ha recalcado.

También "contribuirá a la creación de empleo cualificado, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del tejido empresarial e industrial de la provincia, generando nuevas cadenas de valor y oportunidades para empresas tecnológicas y de defensa".

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

El delegado del Gobierno ha precisado que la innovación constituye el eje central de este proyecto y ha valorado los 37 proyectos tecnológicos ya impulsados alrededor del Cetedex, así como las infraestructuras avanzadas que albergará el centro, entre ellas una cámara anecoica, un simulador antidrón y un túnel láser.

En este ámbito, también ha destacado la estrecha colaboración entre el Cetedex y la Universidad de Jaén, así como el papel de la Cátedra impulsada entre Isdefe y la institución académica jiennense, como ejemplo de cooperación que "permite conectar la investigación, la formación y las necesidades reales de la industria".

De otro lado, ha incidido en el efecto tractor que el centro ya está ejerciendo sobre el ecosistema empresarial vinculado a la defensa, la seguridad y las tecnologías avanzadas. "El interés empresarial que está despertando este proyecto demuestra su capacidad para generar sinergias, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de Andalucía en sectores estratégicos de alto valor añadido", ha apostillado.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha agradecido a CTA la organización de esta jornada y ha reconocido el trabajo del Ministerio de Defensa, de la Diputación de Jaén y de todas las entidades implicadas en el desarrollo del Cetedex.