Torredelcampo (Jaén) estrena su piscina cubierta municipal tras una inversión superior a 4,9 millones de euros

Inauguración de una piscina en Torredelcampo (Jaén) - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDELCAMPO (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha inaugurado este viernes, junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, la nueva piscina cubierta municipal de esta localidad de la Sierra Sur, una infraestructura deportiva que ha contado con una inversión superior a los 4,9 millones de euros.

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, del total de la inversión, más de 3,9 millones han sido aportados por el Ayuntamiento de Torredelcampo, mientras que cerca de 990.000 euros proceden de la Diputación de Jaén, a través de distintas anualidades del Plan Provincial de Obras y Servicios, según ha informado la institución provincial.

Durante el acto inaugural, Reyes ha destacado que se trata de una instalación "de primer nivel" que supone un salto cualitativo para el municipio y una mejora directa en la calidad de vida de la ciudadanía, al permitir la práctica de la natación durante todo el año sin necesidad de desplazamientos. Asimismo, ha subrayado que el complejo cuenta con unas instalaciones "modernas, accesibles y plenamente equipadas", calificándola como una de las mejores piscinas cubiertas de Andalucía.

La nueva infraestructura se ha construido sobre una parcela de 3.390 metros cuadrados en el paraje de Las Huertas y dispone de dos piscinas: una principal de ocho calles apta para competiciones de ámbito regional y otra de menor tamaño destinada al aprendizaje y la iniciación a la natación. El edificio se distribuye en dos plantas, con vestuarios, aseos y zonas técnicas en la inferior, y aulas de formación, gradas para espectadores, salas polivalentes y dependencias administrativas en la superior.

El presidente de la Diputación ha señalado en este sentido que este tipo de actuaciones se enmarcan en la labor de cooperación económica y técnica con municipios menores de 20.000 habitantes, al considerarlas fundamentales para reforzar la cohesión territorial y garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural.

Por su parte, el alcalde de Torredelcampo ha destacado que la piscina cubierta responde a un proyecto orientado a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y ha agradecido el respaldo de la Diputación para que los pequeños y medianos municipios puedan ofrecer servicios que contribuyan a fijar la población.