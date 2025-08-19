Un total de 85 ayuntamientos de Jaén se beneficia de las ayudas de la Diputación para mejorar equipamientos informáticos

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 ayuntamientos de la provincia de Jaén con menos de 20.000 habitantes se van a beneficiar este año de la convocatoria de subvenciones para la adquisición de equipamiento y tecnología de cara a la transformación digital impulsada por la Diputación.

Así lo ha expuesto este martes la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, quien ha subrayado "el esfuerzo" que está realizando la Administración provincial "para llegar al máximo número de municipios".

"De ahí que este año hayamos aumentado un 36 por ciento la cuantía del presupuesto de esta convocatoria, hasta los 300.000 euros, lo cual ha permitido dar respuesta a 85 municipios menores de 20.000 habitantes, cuando el año anterior fueron 66 los beneficiarios", ha afirmado en una nota.

Al respecto, Arco ha señalado que "el objetivo y la finalidad del gobierno de la Diputación es dar respuesta y ayudar a todos los municipios que han solicitado estas subvenciones". En este caso, en un ámbito, el de la transformación digital de los ayuntamientos, que es fundamental para lograr "una administración local que esté basada en la tecnología, la innovación y la sostenibilidad".

En esta línea, ha asegurado que desde el área de Gobierno Electrónico se trabaja "para tener una administración más moderna, que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que esté basada en la digitalización de los servicios".

Con estas subvenciones, cuya cuantía por localidad asciende como máximo a 3.700 euros, los ayuntamientos tienen la posibilidad de adquirir equipamientos informáticos destinados a profundizar en el proceso de digitalización de los consistorios jiennenses menores de 20.000 habitantes.

De este modo, podrán comprar tecnología que permita mejorar la capacidad de los equipamientos virtuales y reforzar la seguridad de las redes de comunicaciones que habitualmente usan los consistorios.

La subvención concedida a cada ayuntamiento ha tenido en cuenta su número de habitantes. Así, la Diputación sufraga el 85 por ciento de la inversión en equipamiento informático en el caso de que el municipio beneficiario tenga menos de 5.000 habitantes. Un porcentaje que es del 75 por ciento en los que tienen entre 5.001 y 10.000 personas y del 60 por ciento para las localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes.

Se consideran gastos subvencionables todas las inversiones que se realicen en hardware y software para el puesto de trabajo fijo, en movilidad, ordenadores portátiles, equipamiento para impresión y digitalización de documentos en la Oficina de Atención al Contribuyente o equipos tipo tablet compatibles y software para la captura y digitalización de la firma manuscrita de los ciudadanos en las Oficinas de Atención al Ciudadano.