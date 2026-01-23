Úbeda (Jaén) programa actividades para sumarse al Año Jubilar de San Juan de la Cruz

Presentación en Fitur de la programación que se va a desarrollar en Úbeda por el Año Jubilar de San Juan de la Cruz - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad Patrimonio Mundial de Úbeda (Jaén) ha programado actividades con motivo del Año Jubilar de San Juan de la Cruz. La Diputación de Jaén también se ha sumado a esta celebración que tiene a Úbeda como una de las tres ciudades de peregrinación en España junto a Fontiveros (Ávila), y Segovia.

El presidente de Administración provincial, Francisco Reyes, ha presentado en el estand de Jaén en Fitur 2026 y junto a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, y al prior de los carmelitas descalzos de Úbeda, el padre Paco Víctor, los actos programados en la ciudad ubetense para conmemorar este año especial con motivo del tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y del primer centenario de su declaración como Doctor de la Iglesia.

"Este Año Jubilar de San Juan de la Cruz es una buena oportunidad también desde el punto de vista turístico para promocionar la ciudad de Úbeda, donde pasó un tiempo de su vida y donde murió", ha destacado Reyes, que ha subrayado que "Úbeda es un reclamo turístico de primer orden por sí misma, ciudad Patrimonio de la Humanidad junto a la vecina Baeza, que son de los principales atractivos y destinos de nuestro paraíso interior".

En este sentido, el presidente de la Diputación ha augurado que con esta celebración, "Úbeda va un paso más allá para enriquecer una oferta ya de por sí rica, diversa y de calidad, porque Úbeda está haciendo un magnífico trabajo desde el punto de vista cultural, con una oferta de primer nivel".

Para Reyes, este Año Jubilar es "una excusa perfecta para visitar, conocer y descubrir Úbeda y la provincia de Jaén. Una oportunidad para conocer los lugares que marcaron su historia y también la serenidad de los espacios carmelitas".

El presidente de la Diputación ha recordado la "profunda" huella carmelitana en la provincia de Jaén. En Beas de Segura(Jaén), San José del Salvador fue la primera fundación de Santa Teresa en territorio andaluz, lo que supuso que se convirtiera en lugar de peregrinación constante para San Juan de la Cruz.

También, Villanueva del Arzobispo, Baeza, La Carolina, Sabiote, Villacarrillo, Andújar, Torreperogil, entre otros municipios, forman parte de la estela dejada por San Juan de la Cruz en la provincia de Jaén. Reyes ha anunciado la presentación de una publicación editada por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación bajo el título Jaén carmelitano. Por los caminos de san Juan de la Cruz, obra del padre Óscar Aparicio.

Por último, Reyes también se ha referido a las Rutas Literarias por la provincia de Jaén impulsadas hace unos años por la Diputación Provincial, donde tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús son protagonistas como dos de los principales poetas místicos españoles del Siglo de Oro. "Se trata de sumar argumentos diferenciales que permiten que Jaén tenga una oferta singular y de calidad para competir con otros destinos de interior", ha afirmado Reyes.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha asegurado que este 2026 "es muy especial para Úbeda por la celebración de este Año Jubilar de San Juan de la Cruz y como tal, se ha preparado una programación que está a la altura de lo que requiere".

En esta línea, Olivares ha puesto de manifiesto la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda con la comunidad de carmelitas descalzos y ha avanzado que la obra de San Juan de la Cruz estará muy presente en eventos culturales como el Festival Flamencos y Mestizos, el Festival de Música de Úbeda o el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, entre otros. Por último, la alcaldesa ubetense ha recalcado el interés de Úbeda "por un segmento turístico, el religioso, que crece tal y como vemos cada Semana Santa".

El padre Paco Víctor, prior de los carmelitas descalzos de Úbeda, ha detallado la programación de este Año Jubilar que une espiritualidad y cultura, y que también se extiende a la ciudad de Baeza. Retiros y cursos sanjuanistas, conferencias, exposiciones, conciertos, obras de teatro, rutas sanjuanistas rurales y urbanas o visitas guiadas al renovado Museo de San Juan de la Cruz son algunas de las propuestas que se programarán hasta el 27 de diciembre de 2026.

"Actos y eventos donde quepamos todos, desde el punto de vista didáctico, cultural y religioso", ha comentado el padre Paco Víctor, para recordar "a un personaje grande cuya historia está muy vinculada a la provincia de Jaén, que la recorrió en todas las direcciones".