Úbeda (Jaén) reúne a más de 150 chefs en la asamblea andaluza de Euro-Toques con el aceite de oliva como protagonista

Apertura de la asamblea andaluza de Euro-Toques - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda (Jaén) acoge hasta este martes, 27 de octubre, la asamblea regional de Euro-Toques del sur de España. El encuentro reúne a alrededor de 150 profesionales de la cocina con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar conocimientos y reivindicar la riqueza del patrimonio culinario y los productos de proximidad, con especial protagonismo del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

El diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano, ha participado en la apertura de este evento junto a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, y los cocineros Ramón Roteta y Quique Cerro, miembros de la junta directiva de la asociación.

Euro-Toques es una organización que agrupa a unos 3.500 chefs de la alta cocina en España y a aproximadamente 8.000 en el conjunto de Europa, orientada a la preservación del patrimonio gastronómico.

Durante la inauguración, Lozano ha destacado que la celebración de esta asamblea forma parte de la estrategia de colaboración que se mantiene con Euro-Toques para introducir entre sus integrantes el recetario jiennense y los alimentos de la provincia, especialmente el aceite de oliva.

Asimismo, ha remarcado que el evento supone "una ventana de oportunidades" para visibilizar el trabajo de los cocineros de Jaén, profesionalizar el sector y apoyar al tejido asociativo de la hostelería.

Lozano ha recordado también las actuaciones impulsadas en el marco de los planes de sostenibilidad turística para promocionar la oferta gastronómica provincial, que incluyen propuestas de menús gastrosostenibles basados en productos locales respaldados por la marca 'Degusta Jaén', así como acciones de mentoría y formación para profesionales del sector.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha mostrado su satisfacción por la elección del municipio como sede de este encuentro, lo que contribuye a consolidar la localidad como escenario para el turismo de congresos.

"Es una apuesta específica por el desarrollo turístico y, dentro de este, por el segmento de congresos", ha afirmado, detallando que esta línea de trabajo se viene desarrollando por el equipo de gobierno desde hace unos 12 años para dinamizar la economía local en jornadas de menor ocupación hotelera.

Olivares ha subrayado la estrecha relación entre el patrimonio histórico, la cultura y la gastronomía de la ciudad, cuyo pilar fundamental es el aceite de oliva virgen extra. En este sentido, ha puesto se ha referido al peso del olivar en las raíces de la provincia, que cuenta con "el mayor bosque humanizado, superando ya los 66 millones de olivos".

Desde la junta directiva de Euro-Toques, el cocinero Ramón Roteta ha reivindicado el papel protagonista del aceite en la cocina, señalando que es un "ingrediente fundamental" sin el cual "no existiría ni el mundo del guiso ni del asado ni de nada; la cocina sería sosísima".

Roteta ha valorado el momento "extraordinario" que atraviesa la gastronomía española gracias al impulso de las regiones y la incorporación de nuevas generaciones que respetan la tradición culinaria a la vez que crean nuevos platos.

Por último, el delegado de la Junta Directiva Nacional de Euro-Toques, Quique Cerro, ha recordado que Andalucía fue pionera en la celebración de estas asambleas autonómicas. Cerro ha hecho hincapié en que este encuentro permite a los profesionales conocer de primera mano "la cuna" del ingrediente principal de las despensas españolas, ver cómo se cuida y actuar posteriormente como "embajadores" del destino para difundir la calidad de la gastronomía de Jaén.

La jornada central de la asamblea se desarrolla este lunes en Úbeda con diversas sesiones de trabajo y ponencias técnicas durante la mañana, que se completarán por la tarde con una visita guiada por la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Para la jornada del martes, los más de 150 chefs participantes se trasladarán a una cooperativa de la comarca de Cazorla (Jaén), donde realizarán un taller de cata, participarán en un desayuno molinero y conocerán de primera mano el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra.