La World Olive Oil Exhibition reconoce a la Diputación de Jaén por su promoción y defensa del aceite de oliva

Inés Arco (3d) con el premio otorgado a la Diputación en la 13ª World Olive Oil Exhibition. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha sido reconocida en la 13ª World Olive Oil Exhibition por su liderazgo institucional en la promoción, defensa y valorización del sector del aceite de oliva como eje estratégico del territorio.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, que ha asistido a la inauguración de esta feria, ha recogido este galardón, que premia el compromiso continuado de la Administración provincial con el sector oleícola y su contribución a consolidar a Jaén como capital internacional del aceite de oliva.

Además, la Diputación participa en este evento de la mano de seis empresas del sector oleícola jiennense y cuenta con un estand. En él, a lo largo de las dos jornadas, se promocionan los AOVE Jaén Selección 2026, la oferta oleoturística provincial y productos Degusta Jaén elaborados con aceite de oliva.

Arco ha afirmado que "hoy es un día de orgullo" para la provincia "porque la Diputación ha sido reconocida en un escaparate internacional que pone en valor la excelencia del aceite de oliva virgen extra y el trabajo de los territorios que lo producen con calidad, innovación y compromiso".

"Este premio no es solo un reconocimiento institucional. Es, sobre todo, un homenaje al esfuerzo colectivo de nuestros agricultores y de nuestras agricultoras, de nuestras cooperativas, de nuestras almazaras y de toda la cadena de valor del olivar jiennense", ha afirmado tras recoger el premio al Liderazgo Institucional del Aceite de Oliva.

Ha señalado, además, el trabajo de la Administración provincial, que lleva "años impulsando políticas de promoción internacional, transformación digital del sector agroalimentario y apoyo a la innovación en el olivar".

"Este galardón confirma que estamos en el camino correcto, defendiendo la calidad, abriendo nuevos mercados y posicionando nuestra marca Jaén como referencia mundial", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado el liderazgo mundial de Jaén en el sector oleícola "es sinónimo de sostenibilidad, de modernización y de arraigo al territorio". De ahí que haya trasladado su "enhorabuena a todo el sector de la provincia, porque este premio es de cada persona que cuida un olivo, que apuesta por la calidad y que cree en el potencial" que tienen.

Durante estos martes y miércoles, Ifema acoge la décimo tercera edición de la World Olive Oil Exhibition. Una cita con presencia de 47 países, más de 300 empresas y que espera superar las 4.500 visitas y que pone el foco en el desarrollo de la comercialización del aceite de oliva a nivel mundial.

Seis empresas oleícolas de la provincia de Jaén --Emilio Vallejo SA (Torredonjimeno), SCA Aceites Guadalquivir (Villanueva de la Reina), Innovartia SL (Pozo Alcón), Oleai Organic Farming SL (Beas de Segura), SCA San Vicente (Mogón) y Froilan Albacete SL (Castellar)-- participan en este evento de la mano de la Diputación.

La feria pretende dinamizar el comercio internacional del aceite de oliva y su rentabilidad, incrementar el conocimiento de las características diferenciales y de los atributos saludables del aceite de oliva, abrir nuevos mercados y difundir la actividad turística en torno al olivar.

PROMOCIÓN

Para promocionar el oleoturismo, la Diputación tiene un estand institucional donde, además de la oferta oleoturística de la provincia, se promocionan los AOVE Jaén Selección 2026, que también son protagonistas en el espacio Olive Oil Bar y en una cata profesional a cargo de la empresa Olearum SL, de Cazorla.

Por su parte, Degusta Jaén tiene su espacio en la World Olive Oil Exhibition, donde se presentan productos elaborados con aceite de oliva por parte de empresas que han sido distinguidas en la última edición de los Premios Degusta Jaén, como Apisierra o Mermeladas Santa Claudia.

Por último, este miércoles está prevista la mesa redonda 'Jaén y el oleoturismo inteligente: accesibilidad, innovación digital y liderazgo nacional'. En ella intervendrán la directora económica y financiera de Oleícola Jaén, Carmen Morillo; el asesor de Picualia e investigador de oleoturismo Juan Antonio Parrilla y el socio director de Dinamiza Asesores, Manuel Romero.