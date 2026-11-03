La XIII Fiesta del Primer Aceite de Jaén ofrecerá en Úbeda (Jaén) más de medio centenar de actividades

Antonia Olivares y Francisco Javier Lozano durante la presentación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Úbeda (Jaén) acogerá los próximos 7 y 8 de noviembre la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, un evento que organiza la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento ubetense y que incluirá más de medio centenar de actividades lúdicas y experiencias oleoturísticas para dar a conocer lo mejor del aceite de oliva virgen extra (AOVE) producido en la provincia.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, han sido los encargados de detallar la programación de esta cita que alcanza su décimo tercera edición y que llega a Úbeda por segunda vez.

El pregonero será el humorista y presentador Manu Sánchez, y su embajador el investigador, consultor y experto en el mercado del aceite de oliva Juan Vilar.

Con esta fiesta, que se desarrollará principalmente en el Parque Norte, se pretende "dar un espaldarazo al sector del aceite de oliva jiennense en unos momentos de especial dificultad por los precios del mercado que están obteniendo nuestros productores de en torno a 3 euros", según ha expuesto Lozano.

Al respecto, ha recordado que este evento es una de las "grandes acciones" incluidas en la estrategia que la Diputación lleva a cabo cada año para la promoción del aceite de oliva.

El próximo fin de semana se van a dar cita en Úbeda hasta 100 empresas del sector oleícola, en concreto 94 productoras de AOVE, cuatro de cosméticos de aceite de oliva y también dos de trabajo artesanal en torno a la madera de olivo.

Estas cifras, según Lozano, reflejan "la fortaleza del aceite de oliva en la provincia de Jaén y demuestra también la resistencia y la resiliencia del sector, a pesar de las dificultades y de los precios de mercado".

La fiesta incluye una intensa programación de actividades, con actuaciones musicales, exhibiciones gastronómicas, catas de aceite de oliva, exhibiciones de flamenco o juegos infantiles, todas ellas en torno a la cultura del olivar.

Entre esas propuestas, Lozano ha puesto el foco especialmente en el pregonero y el embajador de esta décimo tercera edición de la fiesta. En el caso del pregonero, Lozano ha hablado de "una elección magnífica", refiriéndose al "gran comunicador, el presentador y productor Manu Sánchez, del programa de televisión 'El perro andaluz'.

"Como andaluz, conoce perfectamente bien las grandes virtudes del aceite de oliva virgen extra, es un defensor de nuestra tierra, de nuestra identidad y es un comunicador que está en un espacio privilegiado a nivel comunicativo, que tiene un gran alcance y que sabemos que lo va a hacer con muchísimo cariño y mucha ilusión", ha dicho Lozano.

En cuanto al embajador de esta edición, Lozano se ha referido al consultor Juan Vilar como "un jiennense de pro, de Chilluévar, que ha ocupado distintos espacios de prestigio, de estudio y de análisis de datos, y además es un facilitador de grandes herramientas para nuestras empresas a la hora de conquistar nuevos mercados y de seguir trabajando siendo competitivos para el aceite de oliva".

DESAYUNO GRATUITO CON ACEITES TEMPRANOS

En la apertura de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, como todos los años, habrá "un gran desayuno totalmente gratuito con aceites tempranos, cuyo bodegón formado por los casi 100 AOVE participantes correrá a cargo de la Asociación de Artesanos de Úbeda". Ha añadido que "los artesanos ubetenses van a estar muy presentes con la realización ambos días de talleres de alfarería tradicional y decoración cerámica".

En el programa de esta fiesta también habrá espacio para actividades musicales y culturales. Para el primer día se ha programado una actuación de baile flamenco a cargo de la bailaora ubetense Dalia Sánchez. Por la tarde está prevista la presencia de los grupos 'A fuego lento' y también 'Cantores de Híspalis', y el domingo participará la Escuela Municipal de Úbeda de Danza.

De igual manera hay programadas otras propuestas complementarias tanto el sábado como el domingo, como son las visitas guiadas al patrimonio de Úbeda.

Lozano ha destacado las catas maridadas que se harán desde el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite y también las que ofrecerán las tres denominaciones de origen jiennenses y la IGP Aceite de Jaén,

En este apartado ha incluido también el taller de elaboración de aceite con una microalmazara. El objetivo es que "la gente pueda comprobar de primera mano cómo se realiza ese proceso mecánico para extraer ese zumo de aceituna sin ningún producto químico".

A todo esto se añadirán las actividades infantiles, con pintacaras, payasos y ludoteca; el showcooking que tendrá lugar el domingo, con la participación del restaurante Cibus Renacimiento Culinario, la Taberna Gastronómica Tinta Fina y el restaurante Cantina la Estación. A ello se le suman las experiencias gastronómicas que ofrecerán una decena de restaurantes ubetenses a través de un menú tematizado en torno al AOVE de Jaén que tendrá un precio de 45 euros con el IVA incluido.

El diputado ha recalcado que este evento "demuestra la capacidad enorme que tiene la provincia de Jaén de defender lo que es nuestro, en este caso nuestro mayor tesoro, esos AOVE tempranos que están conquistando los paladares de todo el mundo".

Ha incidido en que con esta iniciativa, la Diputación busca "dignificar el aceite de oliva, valorizarlo" y también concienciar de "la necesidad de defender los AOVE de nuestra tierra, especialmente cuando vienen las dificultades, como pasa ahora con los precios, y ser sus mejores embajadores".

Esta fiesta también se trasladará fuera de las fronteras provinciales, ya que viajará hasta La Coruña los días 20, 21 y 22 de noviembre. "Para nosotros, el norte de España es un espacio de referencia porque es consumidor de aceite de oliva y Galicia tiene una enorme fortaleza en torno a la hostelería y la restauración", ha apuntado Francisco Javier Lozano, que ha detallado que serán 35 empresas de aceite las que viajarán a tierras gallegas.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda ha agradecido a la Diputación la decisión de albergar esta nueva edición de la Fiesta del Primer Aceite. "Hemos puesto toda la maquinaria del Ayuntamiento a trabajar para que todo salga a la perfección, y tanto los ubetenses como quienes vengan a visitarnos con motivo de esta fiesta vean colmadas sus expectativas", ha dicho Olivares.

La alcaldesa ha incidido en que para Úbeda, "el olivar y el aceite de oliva son algo trascendental, importantísimo", ya que el municipio es "el mayor productor de aceite de oliva por hectárea del mundo".

En este punto ha subrayado que "el olivar también es paisaje, salud, economía, tradiciones, pero, sobre todo, oportunidades de futuro para las nuevas generaciones, que tienen que seguir viendo en el olivar y en el AOVE unas posibilidades de trabajo en la provincia de Jaén y en la ciudad de Úbeda".