El XVI Encuentro Comarcal por la Igualdad en la Sierra Sur reúne en Valdepeñas de Jaén a casi 350 mujeres

Celebración del XVI Encuentro Comarcal por la Igualdad en la Sierra Sur. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Cerca de 350 mujeres se han dado cita este viernes en el XVI Encuentro Comarcal por la Igualdad en la Sierra Sur, que se ha celebrado en Valdepeñas de Jaén.

El valor de los cuidados ha centrado esta nueva edición de una jornada que organiza la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur (Adsur) y en cuya inauguración, entre otros, han participado la alcaldesa de la citada localidad, Laura Nieto, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Esta útima ha señalado que este evento, que se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, "permite subrayar el papel imprescindible" que tienen las mujeres en los pueblos, en las asociaciones y en el desarrollo y futuro del medio rural".

Este encuentro ha reunido a mujeres que pertenecen a 28 colectivos de esta zona de la provincia jiennense. "Jornadas como esta crean redes entre mujeres, generan espacios de participación y nos ayudan a seguir avanzando hacia una igualdad real, porque apostar por las mujeres rurales también es apostar por el presente y por el futuro de nuestros pueblos", ha valorado.

De ahí que, según ha añadido Ruiz, desde la Diputación se apoye este tipo de iniciativas porque tiene "claro que la igualdad tiene que llegar a cada rincón" del territorio jiennnese.

Por su parte, la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén ha mostrado su satisfacción por acoger en la localidad este encuentro, que pone el foco en "la importancia de los cuidados y el papel de la mujer" en los pueblos y en el mundo rural. "Permite que compartan experiencias y tejan una red de apoyo sobre la que sostenerse", ha afirmado.

Este encuentro ha incluido la realización de distintas actividades de teatro, poesía, canciones y baile, así como la ponencia 'Reclamando el valor de los cuidados: de la invisibilidad al centro', que ha estado a cargo de Antonio García Luque.