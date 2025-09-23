El XXIX Festival de Teatro de Cazorla (Jaén) propone una treintena de actuaciones del 10 de octubre al 6 de diciembre

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla (Jaén) propone casi una treintena de actuaciones entre el 10 de octubre y el 6 de diciembre y homenajeará a la actriz madrileña Emma Suárez, que recibirá el Premio Ciudad de Cazorla 2025.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de esta edición, en la que han participado su director, Mario Olivares; el alcalde del municipio, José Luis Olivares; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

Se trata de uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la provincia, ya "consolidado, conocido, reconocido y con una trayectoria brillante a punto de cumplir las tres décadas".

"Cuando llega el otoño cambian muchas cosas, vuelve el frío, el colegio y se caen las hojas de los árboles, pero lo que no cambia es la presentación de este festival y el apoyo que recibe de las distintas administraciones: el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, para que siga siendo santo y seña del pueblo de Cazorla", ha valorado el alcalde.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha destacado que "Cazorla vuelve a reivindicarse como el mayor escenario teatral de la provincia", puesto que "en estos dos meses acogerá casi una treintena de espectáculos de primer nivel y a algunos de los artistas más conocidos y reconocidos del panorama escénico nacional".

Entre ellos, ha aludido a Emma Suárez, que será homenajeada este año, y también a intérpretes como María Adánez, Toni Acosta o Ernesto Alterio. "Un cartel de lujo que, como es norma ya en este festival, enriquece y complementa aún más la oferta turística, cultural, monumental, natural y deportiva que ofrece la ciudad de Cazorla, que es por méritos propios uno de los pilares fundamentales del paraíso interior jiennense", ha enfatizado.

Al respecto, ha considerado que "son muchos los motivos para respaldar esta programación teatral, desde la calidad de las obras que se representan hasta su variedad en géneros y públicos, y también de formatos, porque además del teatro de sala que se escenifica en las tablas de La Merced, también hay teatro de calle".

Pero más allá de todas estas razones, ha afirmado que "lo principal es apoyar un festival de primerísimo nivel, que diversifica y enriquece la oferta cultural y turística", de modo que es "un argumento de peso para atraer visitantes" al territorio jiennense.

INVERSIÓN

En este punto, Reyes ha explicado que el apoyo de la Diputación a este festival se enmarca en su "apuesta por la cultura, que no es un gasto, sino una inversión". "Solo en lo que llevamos de mandato, hemos destinado a los ayuntamientos, a través de los planes locales de cultura, más de un millón y medio de euros", ha resaltado.

A ello ha sumado la colaboración en muchas actividades a lo largo del año y también en el impulso a otras propias, ya sean de cine, música, literatura o teatro, como es este caso. Más en concreto, y en referencia exclusivamente al teatro, Reyes ha recordado programas como el Circuito Jaén Escena, con 200 actividades en los dos primeros años de este mandato, llegando a 73 municipios en 2025; el Circuito Provincial Pequeños Escenarios o el Circuito Teatro en las Aldeas.

"Queremos que la cultura llegue a todos los municipios porque, además de la importancia que tiene para la personas, también genera riqueza y empleo, es un motor de desarrollo, y este Festival de Teatro de Cazorla es un ejemplo de ello", ha manifestado Reyes.

El subdelegado del Gobierno, de su lado, ha subrayado que el FIT "es más necesario que nunca". "Porque en unos tiempos como los actuales es preciso fomentar la capacidad crítica y abrir los ojos, de ahí que desde el Gobierno apoyemos este festival como venimos haciendo los últimos años", ha declarado.

DESARROLLO

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha valorado la calidad del festival cazorleño y ha expresado el compromiso de la Consejería con las artes escénicas, representadas en los municipios, "como una herramienta más de desarrollo del tejido empresarial cultural andaluz y también como una forma de promoción y difusión de la marca Andalucía como destino turístico y cultural".

Ayala ha explicado que el FIT cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte en las tres variantes que ofrecen a los asistentes: el teatro de calle, el de sala y el teatrino' destinado a los más pequeños. Así, financia al 50 por ciento, enmarcadas en el programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos, siete representaciones teatrales.

Esta red se hace posible gracias a la colaboración entre la Junta y aquellos municipios andaluces que, anualmente, se adhieren al mismo. Está presente en las ocho provincias andaluzas y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de las diferentes localidades, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas.

LA PROGRAMACIÓN

Sobre la programación de este año, su director ha desgranado los principales reclamos. Ha recalcado el Teatro de Calle, que entre el 10 y el 12 de octubre, "reunirá 18 espectáculos de circo, danza y música en directo".

"Entre los que sobresalen el que ofrecerá la compañía Lamarsó Produce, que ofrecerá por primera vez una versión en formato blues de un poema de Federico García Lorca, 'El rey de Harlem', y también la danza flamenco de Marco Vargas y Chloé Brûle, y las compañías Zanguando Teatro o La Banda Teatro Circo", ha comentado.

Además, se desarrollarán las tradicionales sesiones golfas y se contará con la presencia de "una gran compañía, Chicharrón Flamenco, con su espectáculo 'Empaque', que ha sido ganadora del Premio Fetén como mejor espectáculo de noche y del Premio de las Artes Escénicas de Andalucía 2025. Igualmente, ha aludido a "una de las mejores compañías de circo y danza contemporánea, Zirkuss Productions, con su espectáculo 'Sustrai'.

En cuanto al ciclo de sala, Olivares ha afirmado que pasarán por las tablas cazorleñas actores de la talla de María Adánez, Toni Acosta, Ernesto Alterio o Enma Suárez, además de las obras de teatro social 'La casa de Bernarda Alba' o '14.4', dirigida por Sergio Peris-Mencheta con dramaturgia de Juan Diego Botto, sin olvidar la actuación de la bailaora Rafaela Carrasco.

HUELLA

También se ha referido a la concesión a Enma Suárez del Premio Ciudad de Cazorla. "El máximo galardón que concedemos y que este año se entrega a una actriz que ha dejado huella en la escena española por sus papeles y que durante cuatro décadas ha trabajado con los mejores directores y actores, cosechando tres premios Goya", ha valorado.

Por último, el director del festival ha resaltado el ciclo Teatrino, "por el lugar que ocupa en este festival la formación de nuevos públicos". En esta edición, se han programado tres obras: 'Un traje nuevo para el emperador', 'Yo, Tarzán' y 'La casa del abuelo'.