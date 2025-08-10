El 112 aconseja extremar la precaución durante la ola de calor y vigilar a niños, ancianos y enfermos

Archivo - Algunas personas caminando por las calles del Paseo de Recoletos de Madrid en el segundo día de la ola de calor que estará presente posiblemente hasta el 1 de julio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha insistido en la recomendación a la población para extremar la precaución durante la ola de calor y aconseja extremar la atención a ancianos, enfermos crónicos y niños.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada de mañana lunes avisos naranjas por calor con temperaturas en hasta seis provincias andaluzas (excepto Almería y Málaga).

Según ha informado la sala coordinadora en una nota, el aviso estará vigente en Huelva --Aracena, Andévalo y Condado--, las campiñas de Cádiz, Sevilla y Córdoba así como las comarcas de Sierra y Pedroches; en Jaén en Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, y en la Cuenca del Genil en Granada. En algunos puntos se alcanzarán los 42 grados y el aviso de riesgo importante se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas.

El litoral de Huelva (Aracena), las sierras norte y sur de Sevilla (Campiña y Sierra Norte), la Subbética cordobesa y las comarcas jiennenses de Capital y Montes, Cazorla y Segura estarán afectadas por aviso amarillo por calor la jornada de mañana. Almería y Málaga, por tanto, serán las únicas provincias sin ningún tipo de aviso.

La situación se presenta similar para la jornada del martes 12 de agosto cuando la agencia predice avisos naranjas para las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén; en principio la provincia de Cádiz se mantendrá en aviso amarillo.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN

Ante esta situación, el 112 ha ofrecido una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.

El 112 también ha aconsejado, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.