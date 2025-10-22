La 13ª marcha 'Jaén se viste de rosa' se celebrará el 26 de octubre para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marcha 'Jaén se viste de rosa' celebrará su décimo tercera edición el próximo 26 de octubre para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, concienciando sobre la importancia de la prevención y la investigación.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta cita por parte de la presidenta de la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama, Gema Liébana, y la concejala de Deportes, Beatriz López, en un acto que también ha contado con la tesorera del colectivo, Rosa Huete, y la gerente del Patronato Municipal de Deportes, Desirée Amaro.

La marcha, prevista a partir de las 11,00 horas con salida y meta en la plaza de Santa María, está destinada a participantes de todas las edades. Junto con el tradicional 'Sin ti no será igual', el lema de este año es 'Por ti. Como paciente, como familiar y como amig@'.

Una edición más, el objetivo será brindar apoyo a todas las personas que están atravesando la enfermedad, acompañar a quienes que han perdido a un ser querido en ella y concienciar sobre la importancia de la prevención, sensibilización e investigación para combatirla.

La concejala ha afirmado que el papel del Ayuntamiento "va más allá de la mera organización" y el fin es, "no solo para fomentar la salud y el deporte, sino también para invitar a la reflexión". Al respecto, ha apuntado que "esta marcha no es una actividad deportiva convencional, sino un acto simbólico de unión, de visibilización y de llamamiento a la acción colectiva".

"Porque la lucha contra el cáncer de mama es de todos y de todas y, desde luego, Jaén no puede permanecer ajena a ella. Actualmente, y por desgracia, en Andalucía estamos viviendo un momento muy delicado que exige seriedad y respuestas, pero, sobre todo, compromiso. Compromiso con nuestra sanidad pública que es lo más sagrado que tenemos", ha destacado López.

Por su parte, la presidenta de Ajicam ha señalado que la asociación realiza "un trabajo muy importante" y necesita "de toda la ayuda posible". "Por este motivo, queremos invitar a toda la ciudadanía de la capital y de la provincia a que a nos acompañe, tanto a las pacientes como a todas aquellas personas que están pendientes de diagnóstico", ha dicho, no sin añadir que también "un momento reivindicativo".

Desde la organización se ha recordado que no es necesario inscribirse y ha animado a la ciudadanía a participar con la camiseta rosa conmemorativa, cuyo precio es de seis euros. Se puede adquirir hasta el viernes en la sede de Ajicam, ubicada en la calle San Antonio, 4, en horario de 10,30 a 13,00 horas y de 18,00 a 20,00. También, el mismo día de la marcha.

Tras la finalización de la marcha se leerá un manifiesto y se soltarán los tradicionales globos en la plaza de Santa María. Desde este punto saldrá con un recorrido que seguirá por las calles Campanas, Bernabé Soriano, Virgen de la Capilla, avenida de Madrid, calle Baeza, paseo de la Estación, Roldán y Marín, plaza de la Constitución, Bernabé Soriano y Campanas hasta finalizar en la plaza de Santa María.