Más de 2.500 estudiantes se benefician el proyecto 'Momentos disfruta' de Schools4Health de la Junta de Andalucía

Foto de familia de la presentación de la experiencia andaluza 'Momentos Disfruta'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias participa en la conferencia europea Schools4Health De la Sensibilización a la Acción - Hacer de cada Centro Educativo una Escuela Promotora de Salud, que se ha celebrado esta semana en Bruselas, para presentar la experiencia andaluza 'Momentos Disfruta'. Esta iniciativa, desarrollada de forma piloto en cinco institutos de educación secundaria de Sevilla y Huelva durante el curso 2024-2025, ha obtenido resultados muy positivos, alcanzando a más de 2.500 alumnos, y está previsto que se amplíe a 35 centros educativos andaluces el próximo curso.

Durante su intervención en la conferencia europea, el director de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, Pablo García-Cubillana, ha subrayado el cambio que supuso en Andalucía la puesta en marcha del programa de hábitos de vida saludable en el ámbito educativo hace una década, basado en el modelo de Escuelas Promotoras de Salud, y el impacto que ha tenido 'Momentos Disfruta' en los cinco centros donde se ha pilotado, según ha recogido la Junta en una nota.

En otro panel del encuentro participan representantes de dos de los institutos implicados, Carmen de la Chica, del IES Jacarandá de Brenes (Sevilla), y Mariló Jiménez, del IES El Valle de Hinojos (Huelva), que compartirán la experiencia desde la comunidad educativa. La iniciativa 'Momentos Disfruta' forma parte del proyecto europeo Schools4Health, financiado por el Programa EU4Health, cuyo objetivo es promover estilos de vida saludables en el ámbito educativo a través del modelo de Escuelas Promotoras de Salud.

Andalucía participa como socio a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en el marco de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía y el Plan Integral de Obesidad Infantil (Piobin), junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

El proyecto andaluz se inspira en la buena práctica belga 'Snack & Chill', seleccionada por su potencial para mejorar los hábitos alimentarios en adolescentes y su fácil adaptación al contexto educativo de secundaria.

Tras un análisis de situación y un proceso de identificación de activos para la salud, cinco institutos participantes del antiguo Programa CIMA fueron seleccionados, contando con el apoyo de sus ayuntamientos y el acompañamiento del equipo de promoción de la salud y los profesionales de inspección sanitaria del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte del Servicio Andaluz de Salud, así como de las Enfermeras referentes de centros educativos asignadas a estos institutos.

La fase piloto de 'Momentos Disfruta' se ha desarrollado durante el curso escolar 2024-25 en el IES Jacarandá de Brenes, el IES Heliche de Olivares, el IES El Valle de Hinojos, el IES Sotero Hernández de San Juan de Aznalfarache y el IES Atenea de Mairena del Aljarafe.

Según ha informado la Junta, entre febrero y junio de este año se organizaron más de 75 sesiones en las que se repartieron 3.441 kilos de alimentos, principalmente frutas y hortalizas, lo que supone una media de 46 kilos por sesión. Aunque se estimó inicialmente que la actividad alcanzaría a 624 estudiantes, la buena acogida en los centros elevó el impacto a más de 2.500 alumnos. Los propios estudiantes preparaban los aperitivos saludables y acondicionaban espacios confortables para el disfrute del resto del alumnado, generando entornos de convivencia positiva.

En una reunión previa a la conferencia, el día 1 de diciembre, el equipo andaluz, compuesto por una persona representante de cada centro educativo participante, una técnica de promoción de salud del Distrito Sanitario y el director de la Estrategia de Vida Saludable, han abordado junto al resto de socios del proyecto europeo, el desarrollo de la buena práctica implantada en Andalucía, resaltando los factores que han contribuido al impacto positivo de la iniciativa, sin olvidar las dificultades que se han tenido que superar para su implantación.

El éxito del pilotaje ha motivado que la Junta de Andalucía haya previsto la implementación de 'Momentos Disfruta' en 35 institutos de educación secundaria a partir del próximo curso escolar, ampliando así el alcance de una iniciativa que combina promoción de la salud, participación juvenil y apoyo interinstitucional.